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24/03/2022

最快4.19復課 全日面授 9成學生及全部教職須齊2針

#學生 #打針 #面授 #復課
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　　【晴報專訊】全港學校最快下月復課，教育局昨宣布，會以半日面授為主，如全校教職員及90%學生打齊2針，可恢復全日面授，如個別班級或學生達標，可在餘下半日安排非學術性活動；並探討設特別考場讓染疫或檢疫的DSE考生應考。有小學校長料僅70%學生達標，認為半日面授較安全；另有中學校長稱部分確診學生未能打針，冀可彈性處理。

 

小學、幼稚園及國際學校最快下月19日復課。


　　小學、幼稚園及國際學校最快下月19日復課，中學則待DSE核心科目結束後才復課。教育局局長楊潤雄稱，學校以半日面授課為主，如個別學校所有教職員及90%學生，除健康原因獲豁免外，已打2針可恢復全日面授；若個別班級或學生達標，餘下半日可安排非學術性活動，如音樂、體育活動。他說，DSE仍以4月22日開考為目標，並探討為確診或檢疫考生設特別考場。

　　現時全民檢測暫緩，對於提早放暑假是否白白浪費教學進度，特首林鄭月娥稱全民檢測非唯一提早放暑期理由，當時有數十萬學生上學，與縮減人流目標背道而馳。

有小學料7成學生達標 半日較安全

　　新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林稱，該校60%學生已打首針，下月1日會安排外展隊到校打針，料4月可達70%，但認為全日面授，學生要脫口罩進食，餘下10%未打針學生風險高，即使下月25日開課後，計劃首周先恢復網課；又說如不同班級以半日或全日面授進行，運作有困難。

　　基督教崇真中學校長張文偉指，截至1月底，99%教職員及70%學生已打至少1針，另有60名學生已確診未能打針，未知當局是否可彈性處理；而去年10月已按要求，安排達標班級及學生全日面授，但安排較複雜，「有老師不記得要上堂」。

　　津貼小學議會主席胡艷芬說，學校飯堂能否符合通風等防疫條件、學生聚餐會否有風險等均需考慮，認為小學宜先恢復半日面授課。

　　中學校長會主席連鎮邦稱，合資格中學料最快下月29日恢復面授，學校尚有1個月做準備，如收集學生接種情況，望局方盡快交代細節。他指因今波疫情確診人數多，促當局特事特辦寬鬆處理DSE評級，並讓被圍封強檢的考生優先檢測，以便趕赴試場。

　　應屆考生梓潁說，如不幸要檢疫，縱然特別考場環境陌生會影響心情，「但有得考會開心過無得考」。學友社學生輔導顧問吳寶城認同做法恰當，如缺席便以校内成績評級會造成不公。

　　另昨午立法會答問會，有議員關注學校防疫指引未更新，及接種率計算會否有彈性，林鄭稱，會要求局長與學界商討細節。另有議員關注DSE考生若當日快測陽性可否應考，她稱教育局正聆聽意見，強調會兼顧安全和考生利益。

 

 

轉載自: 晴報

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