增1.3萬新症未見跌勢 林鄭再邀內地中醫專家助抗疫

【晴報專訊】本港疫情未見下降趨勢，昨新增逾1.3萬人確診。特首林鄭月娥指要借鑑內地經驗，做好中醫藥抗疫，已向中央提出再派內地中醫專家來港；而18間中醫門診為逾4,500人診症，中醫視像診症2日內服務數百人。

當局指疫情未有持續下降趨勢，若市民鬆懈必有反彈。



浸大中醫團隊為逾萬確診者遙距診症，大部分2、3日後轉陰，有9旬患者因而發現血氧極低入院急救，團隊下周一將會進駐啟德暫託中心。



本港昨再增13,074宗確診。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去5日確診每日在1.2至1.4萬宗的高水平徘徊，未有持續下降趨勢，強調放寬社交距離大前提是控疫，若市民鬆懈必有反彈。



另快測平台接獲逾39萬宗呈報，經覆檢170人陰性，1人疑刻意提供假資料，已由警方跟進。



年長患者易便秘肚脹 中藥可紓緩



林鄭月娥昨晨指，內地專家認同本港近日抗疫措施有助推動「三減、三重、一優先」（減死亡、重症、感染；重點人群、機構、區域採精準有力措施；優先救治長者），已向中央提出再派中醫專家來港；廣東省中醫院副院長張忠德早前已來港協力。醫管局行政總裁高拔陞引述張忠德指，中醫藥對常見呼吸道或消化道徵狀有明顯幫助，特別長者易便秘、胃口差或肚脹等。



食衞局局長陳肇始指，去年1月為住院患者提供940次中醫特別診療，約170名病人受惠；去年4月起在18間中醫診所暨教研中心提供復康服務，逾4,580名康復者受惠，涉1.43萬次診療，現日均有數百名病人使用，需求急升。



中醫藥發展基金資助的免費遙距診症則有2萬個配額為家居隔離患者治療，日均數百人使用；為安老院舍提供的遙距及外展中醫診症有160間院舍參加。另已派出逾128萬盒中央援港中成藥，當局亦支援浸大為香港專門製作的「防感方」顆粒沖劑提升產量。



協助視像診症的香港中醫中藥界聯合總會主席陳永光指，每日有1,000名額，診治患者多發病1周內，以持政府確診證明的輕症陽性患者為主。



浸大中醫團隊 下周駐啟德診症



2月中推出免費視像診症的浸大中醫抗疫遠程醫療中心，則已診治逾1萬名確診者。浸大臨床部中醫臨床助理教授張振海指，20至25名中醫師每日診治900至1,000人，多數有喉痛、多痰、肚瀉等，嚴重者或高燒不退、咳喘，最長發病10多日仍持續陽性。他指，部分患者服退燒藥後，持續有氣喘、痰帶血絲、咳血等，非西醫成藥可治，而中醫擅長治外感，多數人服藥2、3日後轉陰。另有病人未察覺自身病情嚴重，曾有98歲病人面色蒼白、愛睏不清醒，且難伸出舌頭，經視診後疑有血氧過低，入院後發現為血氧僅86%的危險情況。



張指，早前亦為80、90間安老院長者及員工作遙距診症，長者因自身疾病較多，斷尾時間較長。而浸大中醫團隊下周一（28日）將進駐社署位於啟德的暫託中心，場內有400病床，由10名中醫師駐場為長者診症。



此外，亞博館獲內地增援後，高拔陞指，收治病人由250人增至360多人；並因應內地團隊建議增購數百部製氧機，以便照顧更多需要低濃度氧氣的病人。



醫管局總行政經理李立業補充，冀在2周內提升8及10號館用量，收治400多名病人。

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