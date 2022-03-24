9成半社企疫下生意跌 5成半現金流 僅夠維持半年

【晴報專訊】第五波疫情重挫各行各業，香港社會企業總會調查發現，9成半受訪社企的生意額較去年同期下跌，5成半社企表示現金流僅足夠維持半年。59%社企指若疫情持續至今年6月，將有2至8成以上機會結業。總會建議政府延長保就業計劃，及帶頭購買社企產品。



香港社會企業總會於本月上旬以問卷訪問153間社企，了解其今年1至2月的營運狀況，佔全港社企數目約4分1。結果發現，9成半受訪社企的生意額比去年同期下跌，4成半跌超過5成或以上，餐飲業和健康護理業跌幅較大。有10%社企在過去半年完全無收入。



59%稱2至8成以上機會結業



受訪社企對今年整體銷售預期抱非常或有些負面態度，主因為顧客減少、防疫措施引致營運成本上漲1.75倍和員工未能上班；材料供應不足和成本上漲6倍亦影響銷售。

香港社企業總會會長吳宏增建議政府，資助租用私人物業的社企一半租金半年。



另外，5成半社企表示現金流僅足夠維持半年營運，15%只能維持7至12個月。由去年3月至今年2月，5%受訪社企已結業，17%暫停營業。59%社企指若疫情持續至今年6月，將有2至8成以上機會結業。



樂在棋中社會企業有限公司創辦人黃頌行稱，上年度營業額跌40%，料今年度情況更惡劣，他指商舖在周末試過零生意。休Cafe委員Jennifer亦指，試過一天生意額僅得$200。



總會會長吳宏增稱，疫情持續令經濟難於短期內復甦，大部分社企以聘用弱勢社群和殘疾人士為主，經營成本比一般中小企高。他建議政府延長保就業計劃至最少為期半年、推出短期職位、資助租用私人物業的社企一半租金半年。另希望政府及公營機構帶頭購買社企產品，並指定消費券要有5%在社企消費等。