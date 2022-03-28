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28/03/2022

第5波逾7000疫歿 林鄭指值得檢討 梁卓偉：不可視為「冷冰冰」數字

#肺炎疫情 #第五波疫情 #亞博館 #航班熔斷 #急症輪候時間 #林鄭月娥 #梁卓偉 #內地醫護 #上門打針 #新冠口服藥 #圍封
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　　【晴報專訊】確診數字連續2日跌至4位數字，昨增8,037人確診。惟市面人流明顯增加，政府專家顧問梁卓偉指過去5、6日出行數字回升，警告若錯覺疫情走下坡，反彈並不奇。另第5波疫歿昨突破7,000人，梁認為不可視為「冷冰冰」數字。特首林鄭月娥昨承認，第5波疫情構成極大公共衞生危機，涉及相當多死亡個案，認為值得全面檢討，惟非現時應分心作大規模調查，作為「抗疫主體負責人」，樂意向下屆政府提供意見，並向每名死者家屬致深切慰問。

 

林鄭月娥承認5波造成極大公共衞生危機，但現時不應分心處理大規模調查。圖為政府圍封強檢。


　　本港昨多8,037人確診，當中4,482人經快測呈報；第5波累計近111.6萬人感染。傳染病處首席醫生歐家榮指，疫情連續2日跌至萬宗以下，惟仍處於相當高水平，明白市民有抗疫疲勞，但現在是關鍵時刻，無條件放寬社交距離。

連續2天新症少於萬宗 鬆懈恐反彈

　　政府專家顧問梁卓偉指，過去5、6日市民出行指數回升，促公眾勿有錯覺以為疫情走下坡，若鬆懈出現反彈「一啲都不奇」，屆時恐難如期在下月21日放寬首階段社交距離，認為不論主動放寬或被動爆發，估算全港最終有9成或以上人口，會暴露於新冠病毒中，新冠走向「風土病」僅是時間問題。中大則推算，首階段社交距離放寬後，日均達4,000至5,000人確診；6月解除大部分防疫政策後，日均確診達「3位數」。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安指，有必要再推高長者接種率，為走向風土病做好準備。

 

過去5、6日市民出行指數回升，專家提醒市民若鬆懈出現反彈「一啲都不奇」。


　　梁卓偉又指，第5波疫情至今，逾7,000人死亡，不可視為「冷冰冰」的數字，「他們（死者）每一個都有家人，他們雙手幫我們拼出來，為甚麼可忍心這樣情況繼續下去？」他強調未來應將減少死亡個案方法做得更好。

　　對有建制派人士親友離世後，批評官員未曾穿黑衣哀悼，林鄭指，對每位離世人士家屬均致以深切慰問，承認第5波造成這麼大公共衞生危機，涉及相當多的死亡個案，有大量值得檢討議題，但範圍非常廣泛及深入，惟現無信心短期走出疫情，不認為應分心處理如此大規模調查，但相信下屆政府會認真處理，若屆時需要她作為「抗疫主體負責人」提供意見，她樂意遵從。

 

林鄭月娥

 

　　林鄭又重申，不希望社會再在「共存」或「清零」的抗疫路綫上再爭拗，亦否認抗疫政策「時常轉變」，強調轉變均因應疫情發展調整，非「個人突然有不同看法」，又舉例指上海以「自己一套方法抗疫」，冀香港同樣找出「一條最適合香港路綫」。

勞福局設工作小組 冀改善院舍抗疫

　　對有安老院投訴確診院友轉陰前未到暫託中心，直接送還院舍；梁卓偉更批評有染疫長者如「人球」在2周內搬遷4次，非第一時間送往最適合治療設施，再健康亦「人都散」。林鄭強調，安老院舍的隔離和治療工作有改善空間，勞福局會牽頭成立工作小組將進行相關工作，其職能亦非取代全面檢討委員會。

　　醫管局行政總裁高拔陞承認，協調工作有改善空間，惟不少長者須插胃喉、尿喉等個人護理，難全由暫託中心照顧，現已理順機制。局方強調早有機制協調患者到暫託中心、亞博館或返院舍，危殆及重症必會入院。

 

下一頁　航班熔斷禁飛減至7日 特首指風險可控

轉載自: 晴報

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