港鐵凍價 3.8%回贈延至明年元旦

【晴報專訊】港鐵昨宣布按票價調整機制，凍結今年票價，同時延長3.8%特別車費回贈到明年元旦，但前後累計3.35%加幅須延後計算。被詬病多年的可加可減機制到明年完成檢討，有議員建議計算方程式加入盈利指數或參考通脹率，但有學者認為應先檢討政府在港鐵的角色，才有望解決每年因票價引起的爭拗。



政府統計處昨公布去年12月運輸業名義工資指數按年變動為負0.2%。港鐵其後宣布，連同去年12月按年通脹2.4%等因素計算，今年調整幅度為0.5%，但因介乎正負1.5%，故不會觸發調整，今年凍結票價，同時去年中推出的3.8%回贈亦延長到明年1月1日；另65折早晨優惠延長一年到明年5月31日；都會票、全月通加強版等售價會維持不變。



累積3.35%加幅延後計算



港鐵香港客運業務總監楊美珍稱，第5波疫情令乘客量大減過半，是疫情以來最嚴重，致力與市民共度難關，冀疫情盡快緩和，經濟可恢復動力。港鐵指今年加幅會轉撥到2023/24年度一併計算，連同過去兩年累積2.85%亦再延後，意味明年恐要一次過加回3.35%。



「可加可減」機制多年來都被批「只加不減」，立法會議員陳恒鑌認為，方程式應加入盈利指數，讓票價更能如實反映公司盈利，避免賺百億卻可按機制加價。對累積3.35%加幅，他認為不應在經濟略好轉便一次過追加，建議設兩年期限，若兩年都未能推行便應一筆勾銷；另一議員田北辰則建議，參考通脹率調整，人工升幅跑贏通脹可接受加價，到通縮時一定要減價。



中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，政府雖作為港鐵大股東，但調整票價時卻反要考慮小股東利益，而目前鐵路加物業發展模式既助長樓價向上，車費卻未見回落。他稱，目前政府雖以股息補貼市民交通費，惟做法不公，「等於每程車都交緊稅」，建議政府考慮全面收購港鐵再重新定位，否則應私有化，並加強監管，但憂政府無能為力。