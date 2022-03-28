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29/03/2022

國泰夥理大重啓見習機師計劃 冀今年培訓190名新血

#國泰航空 #見習機師
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　　【晴報專訊】國泰航空昨宣布重啓見習機師培訓計劃，即日起接受申請，並與理大合作設全新綜合課程，目標在今年培訓190人，最快10月赴澳洲或美國展開飛行訓練，料年內約150人可加入團隊，未來2年培訓至少培訓600人。

 

國泰表示已為航空業復甦做好準備，自去年夏季起重新招聘本地機師。（資料圖片）


　　工會指國泰早年大幅裁走資深機師，現時卻聘新人換血，促疫後招攬舊人回巢。

　　培訓計劃下的理論課程為期55至60星期，由理大教授，完成後合格學員將赴澳洲阿德萊德或美國鳳凰城接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。

　　首班共24名見習機師昨起在港授課，完成理論課堂後，料於10月展開飛行訓練；國泰今年亦會在阿德萊德，按原有課程為基礎開辦4班培訓課程，其中第一班24名學員將於4月下旬起在當地上課。國泰預計年內約150名見習機師畢業生可投入服務，目標在2023年至2025年，每年培訓240至300名見習機師，而在2020年已完成見習機師訓練，因疫情而未能加入的合資格機師亦將投入服務。

工會倡復甦後重聘舊人

　　國泰營運及航空服務總裁韓兆傑稱，計劃在2020年3月因疫情而暫停，公司已為航空業復甦做好準備，自去年夏季起重新招聘本地機師，至今已招募約200名合資格機師，集團各航空公司亦增聘約300名機師。

　　民航工會秘書長葉偉明指，2020年國泰大幅裁員，現時聘新人換血，給人感覺「唔係咁好」，建議復甦後重聘舊人回巢。中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國認為，隨着全球放寬入境限制，本港亦解除禁飛令，相信不少有「飛行夢」的年輕人會入行。

 

 

轉載自: 晴報

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