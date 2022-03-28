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30/03/2022

疫下自殺風險升穿警戒綫 長者最危 雙老齊染疫無助萌死念

#復課 #肺炎疫情 #長者自殺 #面授課 #強檢規定
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　　【晴報專訊】新冠疫情持續逾2年，第5波更是驚濤骸浪，市民承受極大精神壓力。港大賽馬會防止自殺研究中心指，7日自殺估值平均數的「自殺風險指數」於本月中首次升穿「極高風險」界線，其中長者最高危，過去7日有8宗長者自殺個案，推算全年自殺長者可達400人，較去年同期升一倍半。

 

專家指要避免長者負面情緒加劇，家人支援和溝通相當重要。（資料圖片）


　　有雙老家庭染疫後困獸鬥，太太跌傷手仍要照顧腦退化兼「撞聾」丈夫，感孤立無援，萌輕生念頭。學者籲關注身邊長者心理健康，當局亦應考慮重開文康休閒設施，讓市民有心靈寄託場所。

　　年逾7旬的黃太在疫情前因自身有病，還要照顧腦退化和聽覺問題的丈夫，一度有自殺傾向，後獲「生命熱線」社工和義工介入才告平復。惟數月前她跌斷雙手，且與丈夫雙雙確診，她不懂使用通訊軟件求助或填寫政府電子表格，又因需家居隔離，致家人未能提供支援或前往求診，另擔心向他人求助後傳染對方，感求助無門；丈夫更因過分擔心要被送隔離設施，致神情呆滯，「自己也因此常胡思亂想，搞到快痴呆」，更再萌輕生念頭，「面對四面牆好心煩，有時想死去便一了百了。」

過去7日8長者輕生

　　「生命熱線」在2021至22年度處理的求助來電數目較上年度多近5成，單今年首2月求助便多達2.2萬個，平均每日380個，當中約2.4%為長者。熱線程序策劃主任梁永棠指，黃太的個案反映疫下長者困境，有長者指因難與家人見面，有時感孤單寂寞或被遺棄，且難以宣洩負面情緒。他提醒，如疫前長者本身已有情緒不穩，疫下自殺風險將惡化，一旦自己或家人染疫，將令危機升級。

　　熱線執行總監吳志崑又指，中年人士亦屬高危族，因不少在職人士經歷多波疫情已幾近耗盡積蓄，又是家庭經濟支柱或須照顧父母，擔心探望親友傳播病毒、難表達關愛等。港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝亦指，中年人士身心和經濟忍耐力在疫情期間或達極限，自殺風險同樣不低。

 

葉兆輝期望政府在發放疫情訊息時，考慮如何減輕市民焦慮。


　　葉指，自本月22至28日，本地傳媒共報道了21宗自殺新聞，當中8宗涉及65歲或以上長者，過去3周就有5宗確診的中老年人士因情緒受困擾而自殺，顯示長者是疫下自殺風險高危一群，相信與第5波疫情特別嚴重，而長者多循傳媒看到相關消息，易令產生不安或感難受有關。另期內亦有8名35至54歲人士自殺。

　　吳志崑認為，要避免長者負面情緒加劇，家人支援和溝通相當重要，因與外界隔絕，接收不到準確資訊時，會令長者更不安，故即使不能上門探望，也應多用電話或視像通話定期聯絡；如長者或家人染疫，家人也不應在長者面前相互指責，以免他們因有感不想連累家人而輕生。

倡適度重開文康設施

　　葉兆輝期望，政府在發放疫情訊息時，應考慮如何減輕市民焦慮，如多公開受感染後復元等正面資訊，以免市民只重複看冷冰冰的確診和死亡數字，又應在不增疫情傳播風險下，盡快適度重開文康休閒設施如圖書館、公園、泳池等，讓市民有心靈寄託場所。

 

 

下一頁　專收輕症中大醫院首呈報2死 當局罕稱按世衞標準 106歲婦因新冠亡

轉載自: 晴報

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