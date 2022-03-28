4核心區「吉舖」增至829間 空置率近1年高

【晴報專訊】一項調查發現，本港4大核心區在3月錄得829間「吉舖」，空置率達11%，創近1年新高。其中原為旅遊熱點的尖沙咀變「死城」，空置率最高，單是尖沙咀彌敦道已有37間「吉舖」。反之，非中餐食肆逆市增長，半年內勁開59間。



尖沙咀旺角重災



美聯工商舖資料研究部今年1月及3月巡視銅鑼灣、中環、旺角及尖沙咀4核心區的156條街道共7,524間街舖，本月發現有829間空置舖，較1月增82間，空置率達11%，按年升1.1個百分點。其中尖沙咀錄得252間，較1月微增5間，空置率在4核心區中最高，達16.7%，而尖沙咀彌敦道、加連威老道及漢口道，「吉舖」共達89間，成4核心區中之最，以酒吧及餐廳聞名的赫德道，記者昨巡視發現，目前至少有10間「吉舖」。

旺角區為「吉舖」最多的一區



至於旺角區，3月份共256間「吉舖」，比1月增29間，為「吉舖」最多一區，空置率7.3%，其中花園街及通菜街佔了57間。



疫下食肆停業多



疫情下食肆被禁晚市堂食，4大核心區中，食肆停業數目佔最多，共468間，佔該行業23.6%。但去年下半年疫情緩和，今年1月食肆數量，比去年第3季大增92間，以非中餐食肆增長最强勁，增達59間，但到3月則微跌8間，結業的主要是酒吧，反之有4間非中餐食肆逆市開舖。



美聯工商舖行政總裁盧展豪指，疫下零旅客，尖沙咀及旺角空置率急升，現時普遍業主願減租10至40%不等，促使不少年輕人夾錢創業，首選是開業成本低的cafe，但一旦疫情反復，資金周轉不靈即有倒閉風險。他認為，即使下月起逐步放寬防疫措施及派發消費券，餐飲及零售業未必會擴充，未來半年空置率維持在10.5至11.5%的高水平。