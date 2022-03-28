公共服務4月1逐步回復 運輸署要求79條巴士線重啟

【晴報專訊】港府計劃下月21日啟動首階段放寬社交距離措施，政府部門率先於4月1日（本周五）逐步回復公共服務，包括消防署防火單位。運輸署亦要求專營巴士公司恢復早前暫停的79條路線服務，另外61條輔助路線、假日特別郊遊線及通宵路線可停駛至下月10日。

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汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，據悉九巴已要求1、7、11號綫的車長預備當值，屬通往市區的「王牌路線」，料運力可回復正常8至9成。



滙豐48分行 周五起復常



滙豐銀行會多50間分行恢復5天營業，當中48間本周五起復常。工銀亞洲指，昨起上環分行恢復5天營業，另10間分行維持停業。



中大下周一（4月4日）起實施彈性工作安排，冀下月25日全面恢復正常校園服務。浸大則向師生發信，需做實驗課堂下月19日起恢復面授，非實驗課堂維持網課至下月23日學期結束。



百貨公司AEON指，本周五起大部分分店營業至晚上10時半，尖沙咀及旺角超市營業至晚上11時。



另外，穆斯林齋戒月將至，九龍清真寺昨起噴抗病毒塗層，下月21日重開後會設人數上限，每節只允500人參拜，為過往高峰期的八分一。