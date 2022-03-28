  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

30/03/2022

公共服務4月1逐步回復 運輸署要求79條巴士線重啟

#巴士 #運輸署
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】港府計劃下月21日啟動首階段放寬社交距離措施，政府部門率先於4月1日（本周五）逐步回復公共服務，包括消防署防火單位。運輸署亦要求專營巴士公司恢復早前暫停的79條路線服務，另外61條輔助路線、假日特別郊遊線及通宵路線可停駛至下月10日。

 

（資料圖片）


　　汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，據悉九巴已要求1、7、11號綫的車長預備當值，屬通往市區的「王牌路線」，料運力可回復正常8至9成。

滙豐48分行 周五起復常

　　滙豐銀行會多50間分行恢復5天營業，當中48間本周五起復常。工銀亞洲指，昨起上環分行恢復5天營業，另10間分行維持停業。

　　中大下周一（4月4日）起實施彈性工作安排，冀下月25日全面恢復正常校園服務。浸大則向師生發信，需做實驗課堂下月19日起恢復面授，非實驗課堂維持網課至下月23日學期結束。

　　百貨公司AEON指，本周五起大部分分店營業至晚上10時半，尖沙咀及旺角超市營業至晚上11時。

　　另外，穆斯林齋戒月將至，九龍清真寺昨起噴抗病毒塗層，下月21日重開後會設人數上限，每節只允500人參拜，為過往高峰期的八分一。

轉載自: 晴報

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#巴士 #運輸署

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk