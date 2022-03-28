林鄭指禁飛致人才流失 措施明解除 學者憂外資縱回流縮規模

【晴報專訊】9國禁飛令明起解除，措施早前被指加快人才離港。特首林鄭月娥昨首度承認，近月人才流失是「不爭事實」，但相信外資對港信心不是一朝一夕，香港有中央支持仍是「搵到錢」的地方，又強調人口淨移出不能反映移民情況。



有學者認為，疫情暴露了本港管治問題，憂慮外資即使回流，規模都會縮減。

特首指從無忽視本港國際地位，但疫情防控措施難免有影響。



林鄭月娥昨稱，從無忽視本港國際地位，但疫情防控措施難免有影響，承認有人向她反映公司人手和國際學校來年收生都有減少，但強調統計處的人口淨流出數字，不能反映移民情況，因過去2年未能與內地通關，又有大批外傭未能來港，但明日9國復飛，初步掌握起碼有2,000人來港。



中央支持 港仍搵到錢



林鄭續指，過去2年經優才計劃獲批來港的人數一直上升，而且本學年8間大學的非本地學生有增無減，相信反映香港對優秀人才仍有吸引力，強調最重要是保持香港傳統優勢，相信外資信心不是一朝一夕的，認為他們會看到香港有中央支持及資本市場互聯互通的優勢，形容香港仍是「搵到錢」的地方。



財庫局局長許正宇則稱，本港金融市場疫下交投依然活躍，本月股市日均成交額約為1,800億港元，滬深港通南、北向日均交易則逾1,000億人民幣及420億港元，接近或高於去年第4季，市場在各種外圍因素影響下，仍展現出韌性及根基。



英識教育創辦人陳思銘透露，聽聞出入境檢疫政策令不少外籍人士放棄香港，選擇到泰國或新加坡工作，連外籍老師都不來港，以致學校或要請本地老師代替，再影響本地家長報讀意慾，甚至為免日後競爭，提早送子女到海外升學。外媒早前報道，國泰航空一年來流失400多名機師，消息指不少外籍機師及家眷已離港。惟管理22間國際學校的英基學校協會指，退學人數平穩，有空缺亦可邀請輪候的申請者面試以至安排插班，現時各校學生佔超過99%學額，相信情況會延續至下學年。



美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，自2019年已見外資撤離，疫下隔離及檢疫安排更加速流失，亦相信有本地人才早已打算移民，擔心情況不但影響人手，更加強對本港的負面印象。



外資撤港後 未見大影響



中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，防疫措施無疑「趕客」，但抗疫失敗更凸顯一直存在的管治以至是官員處事態度問題；而外資撤離本港後，業務未見大影響，倡議中的全球最低稅率更減少本港原有的稅制優勢。他稱，部分暫撤走的公司或會重返本港，但規模可能縮小，如高層不再坐鎮香港，甚至只設低級職位。行會召集人陳智思早前已指，以亞太區為總部的企業重返機會較微，認為抵港隔離規定不宜長期維持。

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