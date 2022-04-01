明起全港派防疫包 擬推全民快測 掌握感染情況

【晴報專訊】疫情連跌7日，昨多6,646人染疫。港府明起向全港家庭派350萬防疫服務包，特首林鄭月娥表示，欲進行全民快測以掌握本港感染情況。有專家指若為中斷傳播，應配合核酸覆檢。另今起9國禁飛令解除，逾2,000名本港居民終可返港，業界指檢疫酒店房間足夠，已做到「房等人」。



本港昨多6,646人染疫，119人死亡；第5波累計114.5萬人感染，7,612人死亡，病死率達0.66%。林鄭月娥昨指，防疫服務包準備進度理想，昨料如期完成包裝，明起一連7日分發，公屋由房署負責，私樓由物管及業主立案法團處理，「三無」大廈由義工派發，村屋由鄉議局及鄉委會分流，18區會設發放點「補漏拾遺」，市民可憑卡換領。她透露，有意利用快測以短時間掌握本港感染情況，是否強制等詳情稍後公布。



倡允陽性者居家隔離 提升呈報率



對是否同步進行全民檢測，林鄭指疫情有跌勢但幅度不算快，單日7,000人確診是大數目，仍未到尾聲，非最佳時機。對違圍封公告最高罰款加至5萬元，她稱與未來推全民檢測無關。食衞局副局長徐德義指，快測能自主進行、需時短、人手配套少，適合用作大型篩查，衞生署有示範短片，鼓勵長者先睇片再測試。

林鄭月娥指疫情有跌勢但未到尾聲，非全民強檢最佳時機。圖為市民輪候核酸檢測。



政府專家顧問許樹昌認為，若為掌握感染情況，應驗抗體而非快測。若為中斷傳播，全民快測後需盡快做3日一輪的核酸覆檢。港大內科學系臨床教授孔繁毅則指，全民快測對估算持續感染率有幫助，倡需配合簡單電子呈報系統及2個月追溯期，並允陽性者留家隔離，以提升呈報率。另第5波感染正迅速下降，無必要用大量人力物力作全民檢測。呼吸系統專科醫生梁子超指，快測有助加快揪出患者，惟本港隔離及檢疫有漏洞，若為中斷傳播恐白費工夫。



9國禁飛令今起解除，港府料逾20航班將接載約2,000名旅客返港，林鄭指會確保有足夠容量、人手來加大檢測量，並安排交通及向旅客派發防疫包。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，因全球流行Omicron BA.2，輸入風險不會再增，惟要提防新變種出現。旅遊業促進會總幹事崔定邦指，檢疫酒店現可「房等人」，平均約600元一晚。本報查詢數間酒店，最快今日有房，2人住7日索價2.45萬元；部分下月3至16日都有房，索價8,300至1.7萬元。



料2000人今返港 檢疫酒店房充足



世衞發布最新應對病毒指引，總幹事譚德塞料新冠病毒最可能持續進化和變種，但隨疫苗普及和自然感染增，致病性及嚴重程度將降低。



林鄭指本港專家組一直有討論世衞意見，又謂不明白為何有人認為本港正為國家先試行「共存」，強調國家有龐大力量為14億人民找到最佳抗疫出路。徐德義指第5波緩慢回落，要集中精力控疫，病毒發展應交由科學家研究。

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