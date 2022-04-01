  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

01/04/2022

明起全港派防疫包 擬推全民快測 掌握感染情況

#防疫服務包 #林鄭月娥 #禁飛令 #肺炎疫情 #清明節 #紙紮品
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】疫情連跌7日，昨多6,646人染疫。港府明起向全港家庭派350萬防疫服務包，特首林鄭月娥表示，欲進行全民快測以掌握本港感染情況。有專家指若為中斷傳播，應配合核酸覆檢。另今起9國禁飛令解除，逾2,000名本港居民終可返港，業界指檢疫酒店房間足夠，已做到「房等人」。

　　本港昨多6,646人染疫，119人死亡；第5波累計114.5萬人感染，7,612人死亡，病死率達0.66%。林鄭月娥昨指，防疫服務包準備進度理想，昨料如期完成包裝，明起一連7日分發，公屋由房署負責，私樓由物管及業主立案法團處理，「三無」大廈由義工派發，村屋由鄉議局及鄉委會分流，18區會設發放點「補漏拾遺」，市民可憑卡換領。她透露，有意利用快測以短時間掌握本港感染情況，是否強制等詳情稍後公布。

倡允陽性者居家隔離 提升呈報率

　　對是否同步進行全民檢測，林鄭指疫情有跌勢但幅度不算快，單日7,000人確診是大數目，仍未到尾聲，非最佳時機。對違圍封公告最高罰款加至5萬元，她稱與未來推全民檢測無關。食衞局副局長徐德義指，快測能自主進行、需時短、人手配套少，適合用作大型篩查，衞生署有示範短片，鼓勵長者先睇片再測試。

 

林鄭月娥指疫情有跌勢但未到尾聲，非全民強檢最佳時機。圖為市民輪候核酸檢測。


　　政府專家顧問許樹昌認為，若為掌握感染情況，應驗抗體而非快測。若為中斷傳播，全民快測後需盡快做3日一輪的核酸覆檢。港大內科學系臨床教授孔繁毅則指，全民快測對估算持續感染率有幫助，倡需配合簡單電子呈報系統及2個月追溯期，並允陽性者留家隔離，以提升呈報率。另第5波感染正迅速下降，無必要用大量人力物力作全民檢測。呼吸系統專科醫生梁子超指，快測有助加快揪出患者，惟本港隔離及檢疫有漏洞，若為中斷傳播恐白費工夫。

　　9國禁飛令今起解除，港府料逾20航班將接載約2,000名旅客返港，林鄭指會確保有足夠容量、人手來加大檢測量，並安排交通及向旅客派發防疫包。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，因全球流行Omicron BA.2，輸入風險不會再增，惟要提防新變種出現。旅遊業促進會總幹事崔定邦指，檢疫酒店現可「房等人」，平均約600元一晚。本報查詢數間酒店，最快今日有房，2人住7日索價2.45萬元；部分下月3至16日都有房，索價8,300至1.7萬元。

料2000人今返港 檢疫酒店房充足

　　世衞發布最新應對病毒指引，總幹事譚德塞料新冠病毒最可能持續進化和變種，但隨疫苗普及和自然感染增，致病性及嚴重程度將降低。

　　林鄭指本港專家組一直有討論世衞意見，又謂不明白為何有人認為本港正為國家先試行「共存」，強調國家有龐大力量為14億人民找到最佳抗疫出路。徐德義指第5波緩慢回落，要集中精力控疫，病毒發展應交由科學家研究。

 

 

下一頁　運輸受阻減供應 成本漲失預算 清明紙紮品 護照機票熱賣

轉載自: 晴報

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#防疫服務包 #林鄭月娥 #禁飛令 #肺炎疫情 #清明節 #紙紮品

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk