職工盟前高層 疑違社團例遭帶走 警搜3會址

【晴報專訊】職工盟去年10月解散後，警方上月曾引用《社團條例》要求職工盟高層提交多項指定資料，據悉職工盟未有依時提交資料。警方國安處昨帶走3名職工盟前高層協助調查，包括前主席黃迺元、前副主席鄧建華和前司庫鍾松輝，正在獄中的前秘書長李卓人亦被要求助查，警方同時申請法庭手令搜查其3個會址。警方回覆稱不會評論個別案件。

警員到3處會址調查並帶同多個大型膠箱上樓



大批警員昨早10時許分別到佐敦四海大廈、旺角永旺行及葵涌華福工業大廈3個職工盟會址進行搜查，警員帶同多個大型膠箱上樓，亦有軍裝警員在大廈出入口駐守。至下午黃迺元和鍾松輝分別在永旺行及四海大廈被帶走，當時他們被鎖上手銬。



消息指未依時向警交資料



警方上月引用《社團條例》，向黃迺元、鄧建華、鍾松輝及李卓人發信，要求他們提交涉及組織運作、收入來源及開支、與其他組織的聯繫等資料，並要回覆相關提問。消息指，職工盟成員涉嫌未依時向警方提交有關資料，故警方向法庭申請手令搜查職工盟3處地點。



成立超過30年的職工盟去年10月解散，當時身為主席的黃迺元曾表示感到如組織繼續運作，將面對人身安全威脅，他當時稱會將約2,000萬元資產在扣除開支後分予屬會。保安局其後曾表示，任何組織及其成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警方會繼續全力追究犯法人士。警方表示，採取任何行動時會按實際情況依法處理，不會評論個別案件。