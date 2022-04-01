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01/04/2022

提早暑假 學童無奈 6成人僅留家玩電子產品

#學童 #暑假 #電子產品 #課外活動
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　【晴報專訊】上月中全香港學生提早放暑假，惟調查發現，學童未有為早來的暑假感興奮，反而感無奈及擔心，有6成學童不諱言今個暑假僅能留在家中玩電子產品，逾半人則做功課，戶外活動欠奉；而家長亦憂慮除要全時間照顧子女而喪失私人空間外，更有逾8成基層成家長指沒足夠金錢讓子女參加課外活動。

 

團體倡為基層兒童提供學習發展支援津貼，以拉近貧富兒童差距。


　　關注學童權利發展聯席本月尾進行調查，共收回505份家長回應及371份兒童回應。結果發現，一半家長對於提早放暑假感擔心，不少擔心子女未能跟上學習進度，尤其對基層家長造成壓力，近9成源於要照顧子女。家長陳太指，要為子女準備一日三餐，又要督促他們溫習，「無晒自己私人時間」。

基層家長「無晒自己私人時間」

　　調查又顯示，逾一半學童對早來的暑假感無奈、3成更感擔心和驚訝，6成半寧續上網課。但假期中，有7成人期望能參與戶外活動，6成半望可做運動，近6成則期望能和家人外出遊玩，而一半人望能參加興趣班。

　　惟現實跟期望有落差，6成學童指今個暑假將留在家中玩手機或電腦，5成半則指會在家做功課。有就讀小三的女童指，以往暑假她可到沙灘玩，但今個暑假未能做到，「放咗暑假好似無放咁」。

　　另調查指，8成家長都沒為子女在假期準備任何活動，逾8成表示沒足夠金錢應付活動開支；而同時學校又未能在假期間助子女有足夠課外發展和跟上學習進度。

　　關學聯成員何汝瑛建議，政府為基層兒童提供學習發展支援津貼，支援他們參加補習班或課外活動，以拉近貧富兒童差距。

 

轉載自: 晴報

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