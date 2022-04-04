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04/04/2022

消費券首5000元周四派 使用期7個月 零售業料生意最多增4成

#電子消費券 #優惠 #套現黨
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　　【晴報專訊】全城期待的新一輪電子消費券，本周四（7日）將向近620萬名市民發放，使用限期至10月31日。財政司司長陳茂波昨稱，以支付寶、Tap & Go或WeChat Pay HK登記者可一筆過領取首期5,000元，八達通收款則要分2期。惟疫情持續，特首林鄭月娥提醒市民應以抗疫為先，消費券使用期長達7個月，「唔使急住用」。零售業料可帶動生意增1至4成，餐飲業預期要等晚市堂食「解禁」後才能受惠。

 

不少商戶迅即推出消費券優惠吸客

 

　　陳茂波昨透過網誌公布，首期5,000元電子消費券將於本周四發放，去年成功登記的市民會自動入帳。以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取的市民，可一筆過領取；但因八達通卡儲值限額為3,000元，故需分2期收款，首期4,000元可多次拍卡消費收齊，若5月底前消費滿4,000元，最快可在6月16日收到尾期1,000元，最遲須在10月底前消費滿4,000元，才能在11月16日收取尾期1,000元。

八達通用戶分兩次收

　　他稱，本港2月零售銷售貨值下跌14.6%，扭轉過去連續12個月升勢，失業率於2月顯著上升至4.5%，料仍會再向上，形容疫情及整體經濟狀況的形勢均嚴峻，冀盡早發放消費券穩住經濟及民生，且使用期近7個月，可讓市民用得安心、使得開心。

　　林鄭月娥昨被問及現時每日確診仍達數千宗，政府呼籲市民避免清明正日及周末掃墓，另一方面卻派消費券，會否擔心疫情反彈時，她稱，以她理解今次消費券使用期長，據陳的網誌內容亦非鼓勵市民急於使用，正如現時要求市民減少聚集，避免不必要外出及跨家庭聚會，食肆禁晚市堂食，均為使用消費券的先決條件︰「（要）服從這些社交距離措施使用消費券，所以不存在有任何矛盾。」

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君也提醒，消費券有效期長，市民毋須「衝出去買嘢」，希望不會因而增加疫情的風險。

　　各大商場昨迅即推出消費券優惠吸客，新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮相信，新一輪消費券能大幅刺激消費意慾，加上疫情回穩，料第二季人流及營業額可按季升雙位數。

　　周生生香港區域總經理李敏姬稱，去年推出首期消費券時正值暑假，該月生意額按月升近40%，料今次亦有同樣推動作用。

食肆酒吧指暫難受惠

　　美味棧採購經理劉崇智說，去年消費券帶動生意增長10至20%，相信今年相若。專營韓國產品的韓潮館老闆金太稱，去年消費券帶動生意升20至30%，料首期消費券可令生意多10至20%。

　　不過，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，因食肆仍禁晚市堂食，需待本月21日放寬社交距離措施才能受惠，估計市民多消費於醫療用品、超市及街市，估計餐飲業在首期消費券只能獲15%分額，即約50億元生意。香港酒吧業協會主席錢雋永指，如業界未能在首階段放寬時重開，將不能受惠消費券。

 

 

 

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轉載自: 晴報

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