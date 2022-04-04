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04/04/2022

寬鬆派快測包 蘇州Omicron BA.1.1新突變 港曾有同分支輸入個案

#肺炎疫情 #Omicron BA.1.1 #防疫服務包 #亞博館 #指定診所 #金花清感顆粒 #網課
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　　【晴報專訊】本港疫情向好，昨首跌至4,000宗大關以下；惟輸入個案持續雙位數，新變種風險增。內地蘇州市疾控中心發現Omicron BA.1.1有新突變，為全球首例；港大公共衞生學院教授潘烈文指，本港有數宗BA.1.1輸入個案，但該分支流行已久，仍待內地公開數據才能比對，籲毋須恐慌。特首林鄭月娥昨指，包括快速檢測包的防疫服務包，將以寬鬆原則派發，而衞生防護中心則提醒市民快測前應先「擤鼻涕」，讓鼻液流向前方才採樣。

 

本港昨多3,709人確診，有10宗輸入個案。圖為天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣圍封，市民接受強檢。


　　本港昨多3,709人確診，第5波累近115.9萬人染疫。但輸入個案達10宗，2人是機組人員，6人在抵港時確診，來自泰國、新加坡、韓國等地。

　　內地蘇州市疾控中心指，常熟市有1宗病例經病毒基因排序後，證染Omicron BA.1.1進化分支，且全球GISAlD資料庫亦無相同基因序列，料屬全球首宗；另泰國和台灣均現首宗Omicron XE病例，但屬輕症，泰患者已康復。

專家籲毋須恐慌

　　港大公共衞生學院教授潘烈文指，Omicron BA.1.1在全球流行多時，美國、歐洲、非洲均有病例，本港亦曾有數宗輸入個案。他指內地雖發現新突變，但推測仍為BA.1.1病毒株。雖然相關數據仍未公開，無法對比本港病例有無同樣情況，但認為港人毋須恐慌。潘續指，早前本港2宗BA.1和BA.2複合病毒株，亦是全球首見，愈來愈多新分支出現是病毒再變異先兆，惟不少世衞列作值得關切的變異株（VOCs）非來自「重組病毒」，新變種走勢仍需全球系統性監測。

　　政府專家顧問許樹昌指，BA.1.1為Omicron BA.1下分支，相較下，現時本港流行的BA.2威脅反而較大。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，機場抵港者會抽樣作全基因分析，有特別情況會再公布。

　　另連滯後個案昨多111人病逝，年介38至109歲。醫管局總行政經理何婉霞指，其中38歲女子有心血管病及甲亢，已打2針，在家昏迷後搶救不治；有患腦腫瘤和糖尿病的56歲男子已打3針，入院後揭腦內嚴重出血，均待死因庭跟進。全港已呈報個案的病死率升至0.69%。

派防疫包 設90個補漏點

　　醫管局行政總裁高拔陞指，本港感染及死亡比例明顯下降，9,000名留院者中4,000人已轉陰，惟因其他慢性病才留醫，須用呼吸機者由高峰250多人降至150人，死亡個案由每日200至300宗，降至約100宗。

　　另為配合本周五（8日）啟動的一連3日全民自願快測，港府已派逾157萬個防疫服務包。林鄭月娥昨指，本周四（7日）在18區設90個補漏拾遺點；而當局已採購2億個快測包，將以寬鬆原則補發，如一戶有4、5人可額外多取一包，事前毋須登記或審查。

　　對被批評疫情高峰時無作為，她反駁當時物資未到位，地區義工亦不能取代採樣員執行全民檢測。張竹君提醒，做快測前應先「擤鼻涕」，讓鼻液流向前方才採樣。她又指快測是為了解社區隱形傳播，康復者再測一般不會陽性，惟若痊癒已久或有病徵可再做，陽性仍要呈報。

 

 

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轉載自: 晴報

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