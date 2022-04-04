林鄭：適時交代意向 傳李家超辭職參選 特首選戰揭幕

【晴報專訊】特首選舉昨開始提名期，即有「震撼彈」。特首林鄭月娥昨晨指，會在適當時候交代個人意向，著外界「再等一等」。但到下午即傳出政務司司長李家超辭職參選，最快今明公布。政務司司長辦公室發言人表示不評論傳媒報道。

傳李家超將公布參選特首，其辦公室發言人表示不評論傳媒報道。（資料圖片）



林鄭近日多次被問到會否連任均以專注抗疫回應，但昨晨再被問及會否會與市民「一起行落去」時，終「鬆口」指會在適當時候公布個人意向，惟未到適當時候，故著市民「再等一等」。



林鄭昨與16司局長開會



傳李家超和財政司司長陳茂波辭職參選，雖然林鄭曾否認，但昨再有消息指其中一人會參選，消息則指李家超的確有意競選，甚至傳他已開始組班。現年64歲的李家超警隊出身，之後歷任保安局副局長及局長，去年6月底接任司長一職，目前亦身兼候選人資格審查委員會主席。財政司司長辦公室則指，陳茂波正參與抗疫及跟進預算案各項措施，無其他補充。據報林鄭昨午與16名司局長開會，但有指只是例行疫情會議，與選舉無關。



對李家超前日以司長身份，批准特首選舉候選人可豁免限聚令，與選委會委員及公眾舉行選舉的相關聚集，林鄭表示選舉每5年一次，特首亦是特區及特區政府之首，她相信市民希望選舉公平、公開、公正和順利舉行，又自言自己以往曾參選都要面向社會，強調豁免是基於重大公眾利益。



今屆選舉將是修改選舉制度後的首次特首選舉，候選人要取得最少188名選委提名，當中5大界別各不少於15人，提交表格限期為本月14日下午，投票日則為5月8日。