政府欠指引未分配先公布 私醫未有新冠藥 患者湧診所恐礙治療

【晴報專訊】本周五（8日）起一連3日啟動全民快測，惟私家診所仍未獲分配新冠口服藥。有私家醫生批評用藥指引欠奉，當局未諮詢業界，但政府卻早於上周六公布診所將獲發口服藥，訊息混亂下令病人湧往診所欲獲處方口服藥，反延誤治療。西醫工會倡公院門診集中治新冠患者，普通病人則分流至私家診所，免交叉感染。



昨確診維持在逾3.000宗，衞生防護中心籲市民勿誤判疫情穩定，復活節假期應減少外出和群聚。



昨多3,254宗確診，較前日微增116宗；連同滯後個案多87人離世，年介59至100歲；第5波累計逾116.5萬人染疫，8,136人死亡，病死率升至0.7%。較年輕的4名死者全有癌症等長期病，有90歲安老院友已打3針，惟長期臥床、曾中風等，前日快測陽性後，昏迷且血氧含量急跌，昨日不治。



增3254新症仍未穩定 籲假期減外出



傳染病處首席醫生歐家榮指，過去2、3周疫情持續下降，圍封強檢陽性率亦跌至2至3%，昨確診雖微增，預期在數百宗的波幅內。他強調，疫情整體仍處高水平，市民勿有錯覺已穩定或完全受控，下周復活節假期要減少外出和群聚。



另港府本周五至周日將舉行全民快測，惟私家診所仍未獲分發新冠口服藥，當確診增多時，或令私家及指定診所再迫爆。西醫工會會長梁漢輝形容派藥「十劃未有一撇」，用藥指引亦欠奉，且無諮詢業界。

有醫生指私家診所獲派口服藥「十劃未有一撇」，用藥指引亦欠奉，憂引發混亂。（資料圖片）



梁指，私家診所難分隔一般病人和新冠患者，恐交叉感染，且藥物或需依次申請，恐費時失事，「新冠病人行入嚟睇，等1、2日才用藥，會延誤治療。」他倡將公院門診劃作新冠專用，原有病人則分流至私家診所。



香港中華醫學會會長楊超發指，未收到任何指引或諮詢，恐難趕及本周五前完成部署。他指，為減交叉感染風險，私家診所應只用電話或視像遙距診症，且只看相熟新冠病人。



家庭醫生關嘉美則批評，政府公布政策與發出指引時間不統一，有病人誤會診所已能處方口服藥，「不少人來看傷風咳，諗住確診就有口服藥，要解釋有病徵需先做快測，陰性才能睇醫生，陽性要去政府指定診所。」她指，早前縮減疫苗接種間距，亦是「政府先宣布、指引未修改」，導致病人不滿「點解唔幫我打針」，需即時致電衞生署熱綫才能說服對方，擔心派口服藥再起衝突。



私家診所難分隔病患 恐交叉感染



家庭醫生林永和指，仍等待食衞局發信通知派藥詳情，當局僅透露「快出指引」，推測應在全民快測前公布。



醫管局總行政經理劉家獻指，正優化電子健康紀錄平台，以便追蹤口服藥分發情況；衞生署稍後會向私醫發信，通知用藥指引及送藥安排。他預計全民快測會找到更多在社區染疫的長者，促年逾6旬確診者有不適便應求醫。

當局指疫情整體仍處高水平，促市民勿有錯覺已穩定。





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