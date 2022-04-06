消息指中聯辦今晤部分選委 料提特首選舉 再傳李家超最快今辭職

【晴報專訊】特首林鄭月娥不爭取連任，政務司司長李家超隨即成下任特首大熱。他昨仍未表態，但政界再傳出他最快今日辭職，更料獲北京「特快批核」。

李家超昨乘座駕離開政府總部，全日未有回應記者提問。



消息指中聯辦今將接見部分選委，料會提及選舉安排。多名選委表示，未有潛在候選人接觸他們，亦不急於提名，但有人擔心「真命天子」遲遲未表態，或影響與外界互動。



連日來多次傳將辭職參選的李家超，昨午乘司長座駕回政府總部，期間未有回應記者提問，僅向記者揮手。昨晚再傳出他最快今日辭職，料可獲國務院「特快批核」，最終或只有他一人成功入閘，惟在新選舉制度下，縱只有一人參選亦要先經過投票。



縱一人參選亦須經投票



行會成員、港區人大代表葉國謙指，新選制下參選人要在五大界別各取最少15個提名，難度很高，今屆選舉或是「一人模式」進行，強調個人認為若有多人參選亦是好事，但相信不會有「連名都說不出」的人當選。葉又稱，他敬佩林鄭處事考慮法治，但對方很有主見，易令人感覺不聽意見，甚至獨斷獨行，作風得罪不少人，私下亦少有推心置腹的朋友，認為她若競逐連任，一定有不少反對聲音。



李慧琼冀新特首提通關策略



民建聯主席李慧琼則表示，期望新特首帶領香港穩控疫情，並提出如何恢復正常生活，包括與內地或海外通關的策略。



全國政協常委林建岳、立法會議員張國鈞、陳穎欣等多名選委昨日現身中聯辦，疑似交回樣本樽。消息指中聯辦今約見選委，料會談及選舉安排。



本報向多位選委查詢，但全部均指未獲邀到中聯辦，亦指未有潛在候選人接觸他們。批發零售界選委吳永恩指，暫有1名已表態的參選者曾向他「打招呼」，但雙方未正式會面，相信稍後亦會有人選浮面，故不急於決定是否提名。教育界選委黃錦良亦指，暫未有參選人接觸，料或因社會早前專注抗疫，但提名期實際餘下不長，料稍後會有參選人表態，強調只屬個人估計。



選委吳永恩：暫一人「打招呼」



人大政協界選委黃錦輝則稱，知道坊間已有不少人宣布參選，自己願與他們見面，但對方未邀約，對暫未有重量級人選表態不感意外，「可能想睇定啲」，強調北京無要求暫不要提名，他對提名任何人都持開放態度。



社福界選委、立法會議員狄志遠指，未有人直接或經中間人索取提名，認為情況不理想，憂慮自己和社會最終未能及時充分了解候選人理念，恐影響新特首未來施政，又指倘李家超參選，不會因過往爭議而落閘拒提名，但認為他要於社會復和上着墨更多才會考慮支持。



狄志遠又表示，選委會及立法會選舉都全部有競爭，期望特首選舉亦如是，否則或令人有倒退之感覺。