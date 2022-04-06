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06/04/2022

律師會函英聯邦律師協會 重申港司法獨立

#英聯邦律師協會 #香港律師會 #司法獨立
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　　【晴報專訊】英國最高法院院長韋彥德和副院長賀知義辭任本港終院非常任法官後，英聯邦律師協會上周發表聲明，對本港司法系統表憂慮。香港律師會會長陳澤銘前日去信協會，指韋彥德在上月30日的聲明提到香港的法庭仍因堅守法治原則而受國際尊重，顯示2人辭任與本港法治和司法獨立問題無關，認為協會聲明與本港司法獨立相關的憂慮屬錯置。

強調受基本法保障

　　陳澤銘在信中感謝韋彥德和賀知義對本港司法機構的貢獻，強調香港司法獨立一直受《基本法》保障，讓法官得以無懼無私、不偏不倚地依據法律和證據判案，反指現時有外部勢力干預，阻止海外法官在本港續擔任司法人員，或將海外法官獨立履行的司法職能與國家利益混為一談。

 

香港律師會會長陳澤銘在信中指香港司法獨立，一直受《基本法》保障。（資料圖片）


　　他亦歡迎來自英國、澳洲和加拿大的9名海外非常任法官，在2人辭職後共同表態留任，認為他們以行動清晰說明對本港法治和司法獨立的尊重，而該5名英國法官亦表明會續協助終院運作，指這符合香港人的利益。

轉載自: 晴報

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