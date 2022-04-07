劏房租管生效兩月 接2170查詢 議員倡禁新資助屋轉售

【晴報專訊】政府在今年初落實劏房租務管制，運房局局長陳帆昨日在立法會表示，新例生效至今，差餉估價署接獲約2,170個相關查詢，呼籲如發現業主違反相關規定，應向當局舉報。

政府將根據數據判斷會否訂立劏房起始租金。（資料圖片）



對於有議員呼籲政府考慮禁止新資助房屋單位在補地價後於市場轉售，陳帆認為有關做法將影響居屋流轉及減少居屋供應。

運房局局長陳帆



陳帆指，劏房租務管制條例今年1月22日生效後，差餉物業估價署成立了一個50人專責小組負責跟進其執行工作，截至上月31日，署方透過不同渠道共接獲約2,170個相關查詢，也曾主動向經電話查詢「規管租賃」事宜的租客了解單位的租賃情況，並計劃在疫情緩和後進行探訪及面談。



租戶發現業主違規應舉報



他強調如發現業主涉嫌違反新例的規定，例如濫收雜費或指明公用設施及服務收費的付還、對租客作出侵擾等，可向署方舉報。政府亦會在掌握全港18區劏房的更多資料後，於明年首季起每月公開相關申報資料，並根據數據作分析及回顧，包括判斷是否訂立起始租金。



另有議員倡新落成的資助出售房屋單位，不可在補地價後於公開市場轉售。陳帆稱，如所有資助房屋不能在補地價後出售，將影響居屋流轉及減少居屋的供應，而房委會早前已收緊居屋和綠置居的轉讓限制，例如在第二市場及公開市場的轉售限制分別增至5年和15年。

陳帆重申解決房屋問題方法是持續增加土地和房屋供應，如加快拓地造地、壓縮規劃流程及建築時間等。他又提到現時隔離設施數量頗多，政府正作思考，如隔離設施的設計可保留一段長時間，會考慮將部分配套完備的設施轉為過渡性房屋。