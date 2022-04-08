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08/04/2022

「保就業」放寬 撤工資上限 涵蓋兼職僱員 料增44萬人受惠

#保就業
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　　【晴報專訊】特首林鄭月娥昨公布「完善版」保就業計劃，提出6項修訂，包括取消合資格僱員3萬元工資上限，可容許僱主以去年第4季僱員人數作上限，以及涵蓋兼職等更多僱員，料多44萬人受惠，涉額外80億元撥款。有資方代表歡迎修訂，認為鼓勵僱主日後招聘更多人；惟有工會指，即使僱主重聘人手，或只是「保人頭」，難保待遇不同。

 

政府強調會檢查強積金供款，確保僱主將款項用於僱員。


　　林鄭月娥昨稱，因應立法會及持份者的6大意見，決定作相應修訂，包括取消早前建議的3萬元月薪上限；另不再硬性規定要以2020年保就業人數作合資格僱員人數上限，因基數可能較低，部分僱主去年或曾擴張業務，且相信分階段放寬社交距離後，生意會有改善並可多聘僱員；但強調若以去年第4季人數作上限，將最少要遲4星期才可取得補貼。

僱主可用去年第4季人數

　　林鄭又指，「剔除名單」會改為「受限名單」，相關行業的僱主可最多申請100名僱員補貼，行業亦會「細化」，如工程總承建商不能申請。計劃修訂後，料續有約16萬僱主受惠，但僱員人數增44萬至約174萬，財政承擔額亦增至390億元，連同1成應急款項，會向立法會財委會申請430億元撥款。

　　政府原先指，考慮高薪僱員有能力應對疫情才就月薪設限，林鄭解釋，部分行業請人少但人工高，如很多初創公司都是中小企，薪酬上限令他們無法得到協助，故決定取消，但指不論工資多高，資助上限都同樣為8,000元，不擔心會「肥上瘦下」，強調會檢查強積金供款，確保僱主將款項用於僱員。

　　科創公司Bull.B Tech創辦人陳易希透露，不少科技或初創其實同樣受疫情影響，如有訂單取消或暫緩，未必能續聘月薪達3萬以上的同事，惟他們亦有家庭負擔，故歡迎政府決定。勞顧會資方代表郭振華亦指，容許用去年底僱員人數是較合理做法，且兼職僱員同樣合資格，可鼓勵僱主請人。

憂僅「保人頭」 待遇恐變差

　　勞顧會勞方代表、勞聯副主席譚金蓮指，取消薪金上限起碼可避免僱員因人工高而被解僱，又相信僱主傾向使用去年第4季數字作上限，惟市道復甦需時，聘用人數或要逐步增加。她又相信，實際仍難確保僱主將補貼用於僱員，目前做法亦只能「保人頭」，員工即使獲重聘，待遇都可能不及以往。

　　餐飲聯業協會會長黃家和指，相信今年市道反彈速度不及以往，雖知道行內大集團已着手聘人，但規模要視乎放寬晚市堂食後反應。飲食業職工總會名譽會長郭宏興亦指，食肆現維持最低人手，若不能正常做生意，補貼又不能完全涵蓋工資，僱主亦無大誘因請人。

 

轉載自: 晴報

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