商戶紛推優惠吸消費券客 假期生意料增4成

【晴報專訊】新一輪5,000元電子消費券昨派發，不少人搶閘在淩晨領取，致手機App及有八達通服務站一度「死機」。商戶及食肆紛紛推優惠吸客，電子產品成首選，有市民希望換新手機，亦有學生欲買相機。有零售及食肆指昨生意增長1倍，料復活節再升3、4成。八達通指，待放寬防疫措施後，會推更多實體店優惠。

消費劵發放首天，不少市民即趁商戶推出優惠，選購心水貨品。

首期消費券須以去年已登記的支付平台領取，支付寶香港、Tap & Go或WeChat Pay HK帳戶可一筆過收取5,000元，八達通則分兩期，首期先派4,000元，部分港鐵站昨淩晨已現領取人龍，另位於深水埗站的八達通服務站，一度不勝負荷出現故障，引起市民鼓譟。

市民昨前往八達通服務站領取消費券，太古站出現人龍。



八達通營業及市務總監李玉兒解釋，昨凌晨開放領取後首小時出現非常高用量，致網絡系統不穩定，約1個多小時後已復常，而深水埗站的八達通服務站因使用率超過上限，一度死機，但很快已回復正常。對可否提高八達通儲值上限，她指須平衡方便性、靈活度、市民需要及法律，認為現階段3,000元上限符合市民需要。



有服裝店稱生意倍增



近日各大商戶及食肆均推優惠吸客，例如一田百貨的電器、廚具等以低至3折發售；豐澤逾千件產品亦低至22折發售；而下周五起買KFC 200元現金禮券，KFC即賞額外超過500元優惠券。



銅鑼灣皇室堡及SOGO昨日有市民湧往購物，盧同學打算用消費券買相機；陳小姐則想換新手機；鄧同學則趁機買球鞋和衣服。皇室堡服裝店ROCOCO高級售貨員張小姐指，昨日生意增1倍，料假日會再升。食肆船皇經理吳小姐稱，昨日生意約增10%，盼復活節假期可增3、4成。餐飲聯業協會會長黃家和擔心本月下旬放寬限聚令時，不少人已花光消費券，對飲食業的提振或只及去年一半，「300多億元可能只分到50億元」，但對第二輪消費券仍有期待。



李玉兒表示，去年派消費券期間，餐飲交易升6倍，但市民多用消費券買大額消費品，如電子產品在交易量中升幅較多，網購交易亦升2倍，料今輪網購交易亦會升數倍。



另八達通宣布，昨凌晨起首50萬名首次經八達通App領取消費券用戶可獲10元獎賞，7月起舊卡登記消費券的用戶，可透過服務站轉移至樂悠咭。李指，待疫情放緩及放寬限聚令後，會推出更多實體店優惠。