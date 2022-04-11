全民快測暫錄2202宗 7成無病徵比例增 放寬防疫及復課本周將交代

【晴報專訊】一連3日的全民自願快測昨結束，首2日採樣並成功呈報個案，至昨日為2,202宗，當中近70%無病徵，較以往35%為高。昨整體新增1,921個案，過去一周快測及核酸檢測確診比例升至1.8︰1。



特首林鄭月娥相信不少人響應快測，不如外界預期新增大量確診是好現象，仍符合條件下周逐步放寬防疫措施及恢復面授課，預告本周交代。她強調不再輕易停課，並研上課前學生每日或隔日快測。



昨日新增1,921宗確診，創第5波新低，其中核酸及快測個案分別為888宗及1,033宗，第5波累計逾117.8萬宗；上周五及六經快測並成功呈報個案暫有2,202宗。另連滯後個案增65人死亡，其中一名無長期病的31歲男死者，去年8月已打2針復必泰，到去年10月中因心包心肌炎入院，核酸呈陰性，住院4日出院，今年3月9日突在家暈倒無心跳，送院搶救無效死亡，當時檢測呈陰性，惟上周三在殮房驗出陽性，病毒量低，有待進一步調查死因。



反映市民響應快測



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去2日全民快測有成效，而呈報的無病徵個案比例，由上周五前的35%，升至前日及昨日的68.7%；過去一周快測及核酸檢測個案比例，每日維持約1︰1水平，而昨則升至1.8︰1，他解釋，過往市民多因有病徵才做快測，而過去2天無病徵比例大增，反映不少市民響應呼籲，惟因呈報時限滯後，料數字續升，最快明日可總結。

歐家榮指過往市民多有病徵才做快測，但過去2天無病徵比例大增。



林鄭月娥稱，不要少看3日全民快測，雖無從得知響應人數，但每宗個案都是社區內一條傳播鏈，而現時識別出的個案不如外界預期般多是好現象，日後可考慮將入院、入境等檢測改為快測，針對特定群組亦可更頻密使用，包括本地遊、復課後每日或隔日快測等。



日後不再輕易停課



她指，過去2年學生間斷停課是非常不理想，快測可成為有效手段，讓日後不再輕易停課。對疫苗通行證應否用於學校，她說現時3至11歲未打針達20萬人，打1針佔62%，質疑是否忍心讓學生只上網課。



她又說，過去周末市面人流增，認為在Omicron殺傷力不大、接種率高、病床及隔離設施充裕下，以去年確診數字作為放寬社交距離指標並不合適，目前疫情呈下降趨勢，無急速反彈，仍符合下周四（21日）起分3個月、3階段放寬社交距離及逐步復課，預告本周將交代。她又指，暫未能確定會否在短期內啓動全民檢測。另昨新增18宗輸入個案，日航及土耳其航空飛東京及伊斯坦布爾須熔斷一周。

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