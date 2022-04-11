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11/04/2022

料月底宣政綱 拒回應曾否晤國家領導 李家超：已收約300提名

#特首選舉 #李家超 #梁振英 #以結果為目標
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　　【晴報專訊】特首選舉提名期本周六（16日）結束，提交表格限期則為本周四(14日)。昨有多名選委前往前政務司司長李家超的競選辦公室交提名。李家超昨晚稱，已收到約300人提名，更點名提到感謝全國政協副主席梁振英親自交提名給他，但拒回應辭職前是否曾與國家領導人會面討論參選。對李家超提出「以結果為目標」作施政方向，競選辦主任譚耀宗指，不一定代表犧牲程序公義。

 

李家超指昨與約130名選委在網上會面，他們都提意見及支持其參選。


　　多位政商界名人昨到李家超在中環廣場的競選辦交提名表格，包括當年提拔他出任保安局副局長的前特首梁振英。李家超昨晚見傳媒時，亦特別感謝梁振英親到競選辦交提名，指已收到約300張提名票，又稱昨與約130名選委在網上會面，他們都支持自己參選及提出廣泛意見，有助他盡快完成撰寫政綱。

 

前特首梁振英（中）昨日前往李家超競選辦交提名表格


　　日前有報道指，李家超月初辭職前，曾與特首林鄭月娥於同日到訪深圳。對被問到當時有否與內地官員討論參選，他僅指與內地有任何接觸，「公布就公布，唔公布就唔公布，唔會再重複」。

　　對被問到在保安局局長任內推動《逃犯條例》修訂，個人是否有缺失或重來一次會否作同樣決定時，李重申，修例初心是履行打擊跨境犯罪的國際責任，但之後引發的嚴重暴力行為、「港獨肆虐」，以至有外國勢力插手推波助瀾，都是大家知道的事實，相信歷史會有公平評價。

　　昨提名李家超的包括前警務處處長鄧竟成、全國政協常委胡定旭、廠商會會長史立德、創興銀行前行政總裁梁高美懿、港大醫學院院長梁卓偉、以至多位民建聯立法會議員。民建聯主席李慧琼昨晨稱，相信李家超有「逢山開路、勇擔當、硬碰硬」氣魄，冀政府日後多徵詢議員意見，勿只懂知會及尋求支持。行會成員、立法會議員林健鋒指，認識李家超已很長時間，對方擔任政務司司長期間，對不少問題都有掌握，但認為特首最重要是「知人善任」，又表明期望能盡快重啟與內地免檢疫通關。

「以結果為目標」 不代表一定犧牲程序公義

　　新選制下，參選人要取得不少於188張提名票，而5大界別各要最少15張。李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗指，目標爭取至少三分一選委提名，並料在月底公布政綱。他稱，競選時間緊絀，政綱會先提方向，未必定太具體細節。至於「以結果為目標」的施政方向引來不同解讀，他強調，不代表一定犧牲程序公義，例如在處理房屋須經歷多個程序，而相關規則並非「天條」，只要經立法會同意，可以修改。

　　多個公務員工會亦發表聯合聲明，支持李家超參選，指香港正處由治及興新階段，認為李能應對複雜政治形勢，維護國家安全堅定不移，亦相信他能團結社會各界。

 

轉載自: 晴報

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