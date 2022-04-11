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11/04/2022

消費券帶旺周末零售市道 電子產品廚具搶手

#電子消費券 #零售業 #綠色零售債券
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　　【晴報專訊】首期5,000元電子消費券於上周四發放，過去周末零售市道恢復生氣。電子產品業指，生意升幅以倍數計，單是電競配件已升近80%；有廚具店稱生意有近30%增長。財政司司長陳茂波說，市面消費氣氛有改善，商戶望疫情受控及放寬防疫措施後，市民可更盡情消費。

 

各大商戶紛推優惠吸消費券客，商場人潮如湧。


　　隨着消費券派發，過去周末尖油旺等購物區、各大商場均人潮湧湧。香港電腦商會副主席梁定球表示，過去周末業界生意以倍數飈升，尤其電競產品配件，增長70%至80%；其次是手機、耳機等，升40%至50%，而手提電腦亦升20%至30%。他預計今年下半年零售市道會復常，預告將在8月19日起，一連4日舉行電腦節，料可受惠於第二期消費券。

零售綠債 月底前可認購

　　利特快營業及市務部主管羅德謙亦表示，第5波疫情對生意打擊大，曾一度停業，近日疫情緩和，市民亦趁有電子消費券掃貨，廚具生意增近30%，但相信消費熱度只維持數日，暑假會續做優惠谷消費。

　　陳茂波昨在網誌稱，消費券推出後市面的消費氣氛有改善，不少商戶所提供的優惠有效期亦較長，個別甚至預留了後續優惠，冀保持消費熱度，待疫情進一步受控及社交距離措施放寬後，市民可更盡情消費，加速經濟復甦。他亦認為，消費券加速推動經濟數字化發展，以八達通卡收消費券為例，上周四發放首日，便有約100萬名市民經八達通手機App收款，較去年高出37%。

　　他又預告，因疫情押後的綠色零售債券，將在本月底或之前接受認購申請，發行額為150億元，最多可加碼至200億元，最低年息率將由2厘上調至2.5厘，債券年期維持3年，每半年派息1次，息率與本地通脹掛勾。

轉載自: 晴報

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