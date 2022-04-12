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12/04/2022

4.19起復課小學先行 師生須每日快測 未打兩針禁課外活動

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　　【晴報專訊】政府昨公布全港學校復課安排，其中小學最快下周二（19日）起恢復半天面授，師生每日上學前須進行快測，一旦師生陽性比例超過5%，當局才會考慮要求停課。

　　特首林鄭月娥承認復課有風險但可控，將為30萬有經濟需要學生提供千萬套快測包，又明言未打針學童不能參加非學術活動。有校長冀當局可向所有學生提供快測包，以減少爭議，另期望可彈性處理未打針學生參加課外活動。

　　教育局局長楊潤雄指，會按原定計劃分階段有序復課，即小學先行，中學則待文憑試核心科考試完結才復課，而補習學校同樣最快下周二可安排不多於半天面授；師生每日需快測陰性才可回校，倘快測陽性須通知學校和衞生署，學校亦要每日申報師生情況，當局下月底會檢視是否需作調整。

倘全校逾5%確診 或要停課

　　衞生署署長林文健補充稱，師生可使用現有快測陽性申報平台通知當局，另會為學校推出呈報平台，署方會分析數據，參考目前就流感停課的指引，一旦全校師生確診超過5%，或有個別活動或班房超過1成人確診，又或有染疫學生出現重症及死亡，都會緊急介入調查。

 

師生可用現有快測平台呈報個案，當局另會為學校推呈報平台。（資料圖片）


　　多位校長都關注派發快測包問題，新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林指，擔心部分家庭有需要但不願提出，若有家庭多於一名子女，買快測包亦可能構成財政負擔，望當局向所有學生派發快測包，又促當局容許已接種的學生不必每日快測，以減少用量。他續說，當局暫未交代學生是否需每日提交快測證明，他的學校則打算要求家長拍照作證，冀當局寬鬆處理。

　　香港中學校長會主席連鎮邦歡迎政府讓中學保留彈性，亦理解政府要求師生做快測，認為可讓家長更放心讓子女回校上課，期望政府按疫情發展調整檢測密度，考慮減至每周1至2次。另有校長提到，當局要確保一旦校內陽性個案達5%以上，呈報後要及時收到跟進指示。

　　不少家長都需要學校在課餘協助照顧子女，楊潤雄指，需回校被照顧的幼稚園及小學生亦要依時接種第2針，才可在課外時間回校接受照顧，中學生課外回校亦要打兩針；接種兩針的學生可在半日課外進行非學術性的課外活動。另外，若中學整體或個別級別接種率達9成，可恢復全日面授。

校長籲勿一刀切 禁參加活動

　　林鄭月娥強調，「分開」未打針學生不能參與非學術性活動，目的是保護他們，呼籲家長盡快安排子女打針。她又罕有提到其兩位兒子，指沙士時期他們正就讀小學，復課後學校都加強防疫，而本港在19年後再面對相似情況，不同的是新冠疫情影響長達3個學年，分階段復課雖難免有風險，但政府衡量利弊後，認為風險可管控，強調有關決定是以學生最大利益為依歸。

　　天主教伍少梅中學校長李建文期望，當局不要一刀切禁止未打針的同學參與非學術活動，因難免令他們失望，部分人或因家長反對而未能接種，且有同學家境較差，更需要學校在課外支援，認為學生即使無打針亦可進行要戴口罩的活動，「風險與課室上課差不多」；若局方硬性規定，會考慮將課外活動改為網上舉行。

 

 

中學會待文憑試核心科考試完結才復課（資料圖片）

 

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轉載自: 晴報

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