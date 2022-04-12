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12/04/2022

李家超夠票入閘 晤10團體說明理念 歡迎與所有界別對話

#特首選舉 #李家超 #提名票
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　　【晴報專訊】特首選舉將在後日（14日）截止交提名表格，前政務司司長李家超昨拜訪10個團體說明理念，多個團體會後表明支持他參選，且再有多位政商界名人親自提交提名。對於會否接觸市民，李家超稱目前要先確保參選資格及向選委說明自己理念，但強調歡迎與所有界別人士對話，他透露已取得足夠提名參選，但未統計提名票數。

 

李家超（前左）與友好協進會會面後，與唐英年（前右）會見記者。


　　李家超昨與多個建制派政黨、廣東及福建社團總會、友好協進會及鄉議局等會面，全日見記者最少10次。其中友好協進會會長、全國政協常委唐英年陪他見記者時指，友協認同其3大施政方向，388名選委會員都歡迎他參選。

　　曾參選特首但未能入閘的新民黨主席葉劉淑儀表示，李家超為人誠懇，願意聽意見，會全力支持他及預祝他高票當選，又謂自己不再參選特首亦無遺憾。昨日再有多位重量級選委到其競選辦交提名，包括信和置業主席黃志祥、新地主席兼董事總經理郭炳聯及周大福企業行政總裁曾安業等。

逃犯例已終結 更多優先事務要處理

　　李家超昨午提到相信已取得足夠提名參選，至傍晚時則表示仍未點算實際票數，又指臨近報名期限，加上要考慮疫情等因素，目前要先確保參選資格及向選委說明自己理念，他強調歡迎與所有界別人士對話，亦可用書面表達意見。對於有記者質疑他未有政綱，已有選委「送上門」提名，他說宣布參選時已交代3個施政理念，選委亦認識他及對他有信心。

　　昨日他被問到一旦當選會否重推《逃犯條例》，他稱修訂經已有結論及已終結，無需要再討論，因目前有其他更優先的事務要處理。

限聚令豁免林鄭強調可賦權他人代行

　　李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗前日稱，李家超宣布參選未有舉辦實體記者會，是因政務司司長一職懸空，無人有權豁免限聚令。政府同日已發稿澄清，特首林鄭月娥亦不點名反駁指，特首可藉命令賦權其他官員代為行使權力，又指任何競選團隊都可直接聯絡特首辦查詢，不必指名找官員。

 

有市民與李家超合照留念

 

 

轉載自: 晴報

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