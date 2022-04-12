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12/04/2022

涉串謀發布煽動刊物 區家麟被捕

#區家麟 #立場新聞 #串謀發布煽動刊物
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　　【晴報專訊】警方國安處昨於葵涌拘捕一名54歲男子，指他涉嫌違反「串謀發布煽動刊物」罪，消息指被捕人是資深傳媒人區家麟，與《立場新聞》案件有關。

　　特首林鄭月娥及特首候選人李家超均表示不評論案件，僅稱《基本法》保障本港人權自由。

　　據悉，警方國安處昨日清晨約6時前往區家麟位於荔景的寓所搜屋，再將他帶往葵涌警署調查。

　　警方其後表示，國安處拘捕的男子涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條「串謀發布煽動刊物」罪，該名被捕人目前被扣留調查，不排除有更多人被捕。

林鄭︰基本法保障言論自由

　　林鄭月娥昨被問及事件時，稱作為特首或非執法官員不應評論執法個案，重申香港是法治社會，《香港國安法》的頒布要貫徹落實保障國家及香港安全，有法必依、違法必究。她又指，新聞及言論自由受《基本法》保障，國安法亦列明維護《基本法》保障的自由。李家超亦謂自己已離開政府，不了解案件細節，但強調言論自由和新聞自由在《基本法》獲得清晰保障。

 

資深傳媒人區家麟（資料圖片）


　　區家麟先後任職過多間傳媒機構，他曾任《無綫新聞》公共事務科編輯及監製，並在港台節目《自由風自由Phone》主持長達11年，至去年6月突然被通知不能繼續主持；另外，他曾在《立場新聞》主持節目和任博客。

轉載自: 晴報

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