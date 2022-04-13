危急及臨終新冠病人 公院放寬探訪 家屬只須24小時快測陰性

【晴報專訊】疫情低位徘徊，昨再多1,433人確診，59人病逝。醫管局宣布，放寬家屬探望危急及臨終的新冠病人，只需持24小時陰性快測證明即可。有病人組織指，過去部分公院不讓家屬探望彌留的新冠患者，新做法較人性化。

病人組織支持醫管局新安排，認為較人性化。（資料圖片）



另3天全民快測錄3,128宗陽性個案，學者指陽性率較預期低，可能出於疫情向好或市民遵從度低。



本港昨有1,433人確診，13宗由泰國、英美等地輸入。連同滯後個案，多59人死亡，年介47至106歲。另5人危殆，年介63至89歲；16人病情嚴重。第5波累計逾118萬人感染，8,673人死亡，病死率達0.735%。



病人組織 盼擴至一般探訪



醫管局總行政經理李立業指，因應病危及臨終的新冠患者有增加的趨勢，公院在可行情況下允許家屬恩恤探訪。惟探訪者需24小時內快測陰性，未及準備者在探訪後要即時補做。另全部人探訪後須持續7日醫學監測，進入院內要掃安心出行，但毋須實施疫苗通行證。李補充，若家屬在3個月內曾確診，可豁免提交檢測及打針證明，但仍需持感染及康復證明。



香港病人政策連線主席林志釉指，部分公院過去不讓家屬探望彌留的新冠病人，曾有家屬求助稱長期無法探望親人，卻於視像探訪看到對方情況愈來愈差而感焦慮。林稱新做法較人性化，冀逐步放寬允一般探訪。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本月8至10日全民快測共有3,128宗呈報，較原有疫情走勢多百多宗，當中64.3%人無病徵，相信有減輕病毒在社區傳播。



全民快測錄3128宗 學者指較預期少



中大生物醫學學院兼任副教授招彥燾指，全民快測揪出近65%無病徵者，成效良好，但毋須呈報陰性個案是「最大缺陷」。他指，快測陽性率確較預期低，推測與疫情好轉，或響應自行快測市民比例較低有關。



商經局局長邱騰華指，正探討月底提升本地遊防疫要求，如導遊要齊3針，但團友快測可放寬至30人一團等。對公海遊重啟無期，邱承認短期內郵輪業經營困難，會諮詢衞生當局調整防疫意見。



另港府取消外傭專用酒店，下月1日起45間檢疫酒店可同步讓外傭及海外返港的港人入住，可提供逾1.4萬間房。

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