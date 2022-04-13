已獲逾700選委提名票 李家超今報名參選 一旦當選23條立法優先

【晴報專訊】前政務司司長李家超表示，已取得逾700張選委提名票，將於今日報名參選行政長官。他昨續跟不同界別選委舉行網上交流會，坦言撰寫政綱時間有限，內容上要有取捨，但強調沒涵蓋的範圍不代表不關注；又表明一旦當選，23條立法是優先工作。

李家超強調其政綱上沒涵蓋的範圍，不代表不關注。（李家超fb圖片）



他又回應陳同佳案指，台灣當局應接受陳到當地自首，認為這是公義所在，不應將事件政治化。



李家超指，昨跟約100名不同界別選委舉行網上交流會，至昨傍晚6時，已取得逾700張選委的提名票，認為是很大鼓舞，今將前往報名參選行政長官。但他昨早坦言，撰寫政綱時間有限，未必可在各方面都做得細緻，強調政綱未涵蓋的內容不代表不關注。他又說，《基本法》23條立法是本港憲制責任，將是其中一項優先工作，他將繼承現屆政府的工作，按部就班積極推動，認為很多範疇若被攻擊或管理不善，會為其他範疇帶來連鎖反應，這是為了香港穩定繁榮。



指台灣應接受陳同佳自首 勿政治化



選委會界別的立法會議員管浩鳴昨聯同基督教選委代表會見李的競選辦主任譚耀宗，管表示《逃犯條例》雖已終結，但陳同佳問題仍需解決。李家超傍晚回應指處理這問題很簡單，陳已是自由身份，並願意到台自首，認為台灣當局應接受一個逃犯的自首，這是公義所在，而不應政治化。



他指，選委提出不同建議，且範圍廣泛，包括要求盡快通關、營商環境、提升競爭力、人才、人力、科技應用及如何振興經濟等，會吸納意見助撰寫政綱。



地產界望拆牆鬆綁 簡化土地發展



地產及建造界選委、恒基地產主席李家誠指，目前政府首要處理是房屋供應，加快告別劏房，望當局能簡化土地發展過程，拆牆鬆綁。新鴻基地產執行董事郭基煇亦指，本港土地轉換的程序繁複，若要以結果為目標，建議解決基建不足、增加新界土地地積比率、委任高級問責官員督導項目促進辦公室、參考內地善用市場力量，更好發揮政府作用及為私人企業締造更好環境。



市建局主席周松崗表示，要解決房屋問題需先解決現存法律問題造成的樽頸位，從政府內部架構入手，改變被動式、因循式文化，加快建屋流程。



全國政協社會和法制委員會副主任邱達昌指雖然李家超在財經方面不太熟悉，但港財經人才多，只要有強大領導能力，不憂有大問題。