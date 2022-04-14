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14/04/2022

李家超持786選委提名 正式報名參選 已達當選門檻盡快寫政綱

#李家超 #特首選舉 #特首選戰 #參選特首
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　　【晴報專訊】前政務司司長李家超昨晨手執786張選委提名正式報名參選，遠超五大界別最少15提名，整體不少於188提名的參選門檻，提名他的包括四大地產商代表及多個政黨、以至全國政協副主席梁振英，但另一副主席董建華則未有提名；唯一自稱非建制派的狄志遠則稱，未見政綱未能提名。

 

李家超（右）在譚耀宗（左）陪同下，到達展城館正式交表。


　　對手握提名已達當選門檻，李家超強調要到選委正式投票，選舉才算完成，又指會盡快撰寫政綱。

　　梁振英早已表示撑李家超，董建華卻一直未有表態，最終亦無提名，他透過發言人指正在休假，不作回應。而在786張提名中，以商界為主的第一界別佔最多的188張，專業界第二界別亦有186張，雲集政界及人大政協等界別的第四及第五界別，則分別有163票和147票，以基層、勞工及宗教界為主的第三界別則只有102人提名。

田北辰未提名 稱投票時支持

　　李家超宣布參選至今未有政綱，狄志遠指未能掌握其施政綱領及藍圖，暫未能提名。同樣未有提名的實政圓桌田北辰指，未知對方如何處理劏房租管及公共交通票價機制等議題，提名是「過唔到自己嗰關」，但強調投票時會支持他。

　　新選制下，若只有一人參選，只要取逾750票便可當選，意味李家超或已勝券在握。他昨晨報名後指，索提名只是第一步，強調要待選委在投票日正式投票。對於遲遲未有政綱，他稱自己是務實的人，寫入政綱的措施都希望實行，故要認真思考，強調會盡快完成。選舉事務處表示，選舉主任楊家雄法官已收到李家超提名表格，資格審查委員會將今日提名期結束後7天內刊憲，宣布有效提名候選人。

　　翻查資料，李手握的提名已冠絕歷屆選舉任何一位候選人，但以比例計，仍低於曾蔭權首次參選，後者當年取得近9成提名票。

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，李的團隊不想爭取過多提名，免予人霸道及阻人參選之感，但相信他在投票日會取得壓倒性支持。

 

 

轉載自: 晴報

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