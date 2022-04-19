小學今恢復面授 當局籲起床即快測 教局快測包未分發

【晴報專訊】全港小學最快今起可恢復面授，有小學校長指，政府提供的快測包仍未到學校手上，憂若家長未為子女做快測就返學，學校「長貧難顧」，表明會從嚴處理。衞生防護中心提醒，學童起床後應第一時間採樣做快測。



為應對復課後提高的爆發風險，醫管局表示，指定診所會預留名額予學童，家長可經關愛專線預約。



教育局長楊潤雄表示，學生重返校園恢復學習和社交生活，須重新適應是挑戰，籲不用緊張，逐步理順作息時間。楊日前指，料今恢復面授的學校不多，但不少學校已做足準備應對。資助小學校長會名譽主席張勇邦指，當局指會為有需要學生提供1,000萬個快測包，惟局方「未有咁快」分發，個別學校如有急需，可在未來幾日先向局方索取。惟有小學早訂購一批已備不時之需。

教育局指學生重返校園，應逐步理順作息時間。（資料圖片）



聖公會基顯小學校長鍾淑玲指，早前安排同學回校打疫苗，早已知會家長要做快測才可回校，但打針的70多人當中，仍有20人無做快測，要由校方臨時提供，憂復課後情況更嚴重。她坦言，雖然校方在宣布復課要快測後，已訂購一批快測包，惟學校無法每日提供，故只會為每位同學準備一套，用完便不會再安排，故須較強硬處理，直言若家長不為子女快測，會因應當局要求，不准入課室上堂，僅能留在禮堂。



指定診所學童名額 關愛專線可預約



本身是小學校長的教聯會主席黃錦良亦指，若同學未做快測便回校，或要求家長親帶一套到校或向學校購買，但部分家長或有短期經濟困難，不希望他們因無快測包便不做或虛報，強調只要有需要便可向學校求助。工聯會調查訪問286名家長，有85%同意由政府提供快測包，建議即時向全港派發最少1個月分量。

有校方訂購一批快測包，每位同學預留一套，用完便不再安排。（資料圖片）



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提醒家長，若未用過快測包應先看說明書，又提醒「一起身，刷牙、漱口前就要做」，署方已要求學校每日報告個案，倘有不尋常會作調查。



醫管局昨稱，23間指定診所今起預留部分名額予確診學生，家屬或照顧者可致電關愛預約專線預約；「護訊鈴」亦會主動接觸確診者家長，由護士評估學生健康情況及安排轉介。醫管局總行政經理何婉霞指，已預留兒科病床，提醒家長即使子女檢測陽性亦毋須太驚慌，應即時通知學校，家中若有其他小朋友亦不應回校上課。



醫管局早前接獲15宗染疫童出現多系統發炎綜合症報告，香港兒科醫學會會長葉柏強預料，復課後感染個案增加，相關個案無可避免上升，但主要發生在無接種兒童身上，強調完成接種可降9成病發機會，籲盡快讓子女接種，又建議彈性處理復課安排，如個別班級接種率達9成，可盡快恢復全日面授。

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