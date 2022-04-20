咬甩趙家賢耳 另襲3人 無業漢囚14年半

【晴報專訊】無業漢涉於太古城中心外咬甩前東區區議員趙家賢左耳，另涉襲擊3男女，昨就意圖而傷人等共4罪被判監14年半。法官斥被告咬甩趙的左耳非常野蠻。被告求情時披露就趙之索償已和解，須變賣物業賠償趙190萬元。

被告早前被裁定罪成，案件昨日判刑。（資料圖片）



被告陳真（52歲），早前經審訊後被裁定3項有意圖而傷人及1項普通襲擊罪成。控罪指，被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，同日襲擊梁瑩瑩。



須賣物業賠趙190萬



代表律師求情時指，被告為住家男人，沒有暴力傾向，生意失敗後患抑鬱症及依賴酒精。被告沒有政治觀念，對事主致歉及深感內疚。代表律師又指，被告就趙提出之民案索償已達成和解，須向趙賠償190萬元，其餘事主之索償仍商討中。被告妻子撰寫求情信指，為應付官司須出售物業；妻子又指被告從無對她動手，但法官質疑報告顯示被告曾於酒後用刀指嚇妻子。



法官張慧玲判刑時指，創傷報告指趙於事後進行縫合手術，最終因左耳壞死，須再做移除手術。事後趙雖安裝了假耳，但因不能受力，不能佩戴掛耳式口罩，須佩戴綁帶式口罩。其餘3名事主均有創傷後遺症，兩名女事主不敢重返太古城。



官斥非常野蠻



法官指被告有酗酒及自殘紀錄，對依賴酒精無洞察力，重犯機會中等，並不認為患抑鬱症為傷人原因，接納被告並非預謀犯案，因言語衝突而突發性發生事件。被告用尖刀襲擊溫氏夫婦，傷勢嚇人。法官又指被告咬甩趙的耳朵，行為非常野蠻，令人難以置信，趙事後因假耳不能受力，不能於新冠肺炎疫情下佩戴掛耳式口罩，影響甚大。



法官表示不接納被告須出售物業作賠償為求情因素，指因其傷害事主而引致，就4項控罪共判監15年，考慮到被告事後亦遭「私了」致嚴重受傷，減刑6個月，共判監14年半。