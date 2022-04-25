5名染疫長者1人30日內再入院 易致長新冠 未打針死亡風險高逾21倍

【晴報專訊】第5波至昨日累計9,036人亡，香港內科醫學院指未接種疫苗長者的死亡風險，較齊針者高21.3倍，且出現「長新冠」機會更高。而公院內每5名長者，便有1人出院後30日內再入院。



昨多429人確診，再創第5波新低，衞生防護中心指疫情緩慢向下，料未來2周每日仍有3位數確診。惟專家估計2、3周後單日確診跌破百人，倡提早放寬防疫，又指現時全民檢測成本效益低。



本港昨多429人染疫，19宗由南非等地輸入；另再多13人死亡，第5波下總計9,036人離世，整體病死率維持0.76%，年逾8旬高達10.43%。

專家指接種疫苗可減少長者出現「長新冠」症狀。圖為市民於接種中心輪候。



香港內科醫學院引述海外百萬名患者數據分析，亞洲人有「長新冠」比率高於歐美；而美國及中國疾控中心和港大研究數據顯示，今年首3個月，本港年逾6旬的無接種長者，死亡風險較比接種者高出21.3倍。



感染後始補針 也可減後遺症



學院委員會委員周啟明指，威院每5名染疫長者，便有1人在出院30日內再入院，大部分無打針，主要涉急性腎衰竭，或感染細菌性肺炎，料全港公院約10至20%患者有類似情況。他指，長者染疫後胃口差，不飲不食，易脫水致急性腎衰竭，而需再住院2、3周；另新冠病毒或損鼻黏膜保護或肺功能，令肺炎鏈球菌等更易入侵，需用抗生素治療。



周續指，深切治療部（ICU）患者多僅打1針或無針，需高流量氧氣治療者眾，每分鐘氧氣流速達60公升，遠超尋常的1至2公升；有病人要臉朝下吸氧。有臨終的長者在病房內吹不滅家人為他準備的生日蛋糕蠟燭，「而這亦是他人生最後一個生日。」他指，行醫廿載未試過「每日簽死亡證多過出院證」，對病人臨終只能隔着玻璃告別親人，感到十分心酸。

香港內科醫學院建議長者勿觀望第2代疫苗，在第6波前盡快打針。



學院院長李錦滔指，全港35萬長者1針未打，染疫後遺症風險高，海外數據顯示40%至50%人感染後有呼吸困難等「長新冠」後遺症；而英國衞生安全局今年2月綜合15項研究數據發現，接種疫苗可減少長者出現「長新冠」症狀，感染後再補針亦有相同效果，建議長者勿觀望第2代疫苗，在第6波前盡快打針。



英國一項研究追蹤39間公營醫院的2,000患者康復情況，當中僅25%出院後5個月康復，至1年後僅多4個百分點的人康復，而女患者較男性更難完全康復，不少人仍有疲勞、肌肉痛、呼吸困難、持續炎症等「長新冠」症狀。



已築免疫屏障 專家倡2周後再寬防疫



第5波至今有118.9萬人確診。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅推算，真正感染者逾400萬人，已築起免疫屏障，2、3周後日均確診料跌至百人以下，倡在2周後放寬第2階段社交距離。他指，Omicron傳染性高，不應再集中「清零」，反而應重視穩控，即減少重症及死亡病例，又指做全民檢測成本效益極低，即使「清零」可能僅維持數日。



中心傳染病處首席醫生歐家榮指，疫情穩定且緩慢向下，復活節長假後未見反彈，惟預期未來1、2周日均確診維持在3位數，仍屬高水平，要持續觀察，視乎接種率等再決定下階段放寬。而今日料會有逾500間學校恢復面授，他指復課「風險唔係完全無」，提醒家長每日為子女做好快測，避免陽性個案進入校園。

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