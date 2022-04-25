新田圍邨火警拘雙刀漢 6傷3危嫲孫昏迷

【晴報專訊】沙田新田圍邨豐圍樓昨凌晨發生火警，6人受傷送院，3人情況危殆，包括一對陷入昏迷的嫲孫。警方拘捕一名57歲男子涉縱火及藏有攻擊性武器，有街坊指被捕男子疑有精神問題，曾有社工跟進。



有精神科醫生指，全球疫下均面對精神健康問題，抗疫導致社會壓力水平升，而精神科病人覆診或取藥亦受阻，6成人或因拒絕及未能正確用藥而復發。

起火現場為豐圍樓19樓一個單位（電視畫面截圖）



火警發生在昨晨2時26分，豐圍樓19樓一個單位門外發生火警，單位本身亦受波及，有火舌在窗邊噴出，濃煙攻向樓上，住客一度合力拖喉救火，但不成功。消防處高級消防隊長鄭銘新指，事發時大部分住客正熟睡，消防員要逐個單位破門入屋救人，加上濃煙阻能見度，增搜救難度，結果疏散約400名住客到安全地方。

消防在大廈內救出7人，有人送院時須心肺復甦急救。



鄭指，起火單位面積約5米乘7米，火勢在凌晨3時17分大致被救熄，消防員在現場發現助燃劑，初步相信火警起因有可疑。行動期間在大廈內救出7人，包括一名半歲嬰及7歲女童；並在起火單位隔鄰的單位救出一對分別76歲及28歲的嫲孫，當時兩人已陷昏迷及心跳暫停，須作心肺復甦急救；另有一名男傷者情況危殆；有4人吸入濃煙不適，清醒送威爾斯親王醫院。



57歲疑犯圖燒報紙自殺 二級燒傷



警員在19樓梯間發現一名57歲男傷者，頭髮燒焦，身體熏黑，背部有1成皮膚二級燒傷，當時他身上藏有2把刀，以涉嫌縱火及藏攻擊性武器將他拘捕。警方稱，該男子獨居在19樓一個單位，會調查其精神狀況。

57歲疑犯背部有1成皮膚二級燒傷（電視畫面截圖）



火場直至昨午仍未解封，起火單位及樓上單位在火警後外牆燻黑，警方在現場向街坊蒐證。消息指，疑犯案發前情緒低落，欲燒報紙企圖自殺，繼而燒着門外雜物。有街坊稱，疑犯本與妻子及子女居在單位內，但約3、4年前離異後便開始獨居，平日靠綜援過活，曾有社工上門跟進，惟近年無再見社工，男子平日自言自語，有點「精神恍惚」。社署至截稿前未回應被捕男是否為署方跟進個案。



平日自言自語「精神恍惚」



精神科醫生曾繁光指，病人疫下怕感染不敢覆診或取藥，相關精神科門診或專科服務亦或未能提供服務，而6成精神科病人復發正因拒絕及未能正確用藥；加上長時間留家抗疫，衍生心理和經濟問題，與壓力相關的病症都上升，例如抑鬱和焦慮等，曾聽聞有病人因腸胃問題求診專科，嚷着要照胃鏡，結果反而靠抗抑鬱藥治癒。近年社會漸重視精神健康問題，但旁人想關心卻可能弄巧反拙。曾繁光建議，一旦發現有路人精神有異，在確保自身安全下，可「當佢普通唔舒服，問下有無需要幫手」，萬一對方有意傷害他人或自己，應即時報警，但坦言未必所有情況都能及早介入。