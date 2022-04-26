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26/04/2022

社交距離料下月19日再放寬 堂食8人一枱 業界睇好父親節訂枱

#疫苗通行證 #公務員 #無故缺勤 #長者 #心理情緒 #防癌會 #社交距離措施 #肺炎疫情 #食肆 #堂食
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　　【晴報專訊】政府料下月19日作第二階段放寬社交距離措施，意味食肆堂食或可增至8人一枱。有餐飲業界認為，雖然未能趕及母親節，但相信可刺激父親節訂枱。

　　有學者則倡議可提早放寬，包括取消航班熔斷，並認為兒童接種率低不影響放寬。而本港昨新增431宗確診，其中19校呈報19名師生陽性。

 

現時堂食至晚上10時，最多4人1枱，據第二階段放寬建議，將延至午夜12時，最多每枱8人。（資料圖片）


　　勞福局局長羅致光昨公布「保就業」時透露，料下月19日第二階段放寬社交距離措施。按特首3月公布的第二階段放寬建議，包括堂食延至午夜12時、每枱增至8人。餐飲聯業協會會長黃家和稱，以往母親節單日生意額可達4億元，倘未提早放寬，料今年生意額會少於3億元，父親節未必可補回。惟餐務管理協會會長楊位醒認為，以往市民慶祝母親節後，對相隔一個月的父親節冷淡，但若5月才再放寬，肯定有助帶動父親節消費，但始終有疫苗通行證限制，難回復以往般旺場。

新增431確診 19師生呈報陽性

　　昨新增431宗確診，逾600間學校面授，衞生防護中心接獲19校呈報陽性個案，涉13名學生及6名教師，其中6宗是周末檢測，有3人上周曾回校，1名學生上周有同校教師確診。傳染病處主任張竹君指，兩人在校內無交集，料校外感染。另昨有26名確診及檢疫學生在竹篙灣應考文憑試數學科。

 

逾600間學校恢復面授課，有學生進校門前探熱。


　　而昨有16宗輸入個案，包括1人本月12日由尼泊爾抵港，第12日才檢測陽性，但病毒量低，他2月初曾在當地確診，會調查今次屬本港社區感染或復陽；另昨連滯後增18人死亡。

　　現時3至11歲接種率僅逾6成半，有學者認為不應一下子放寬社交距離措施。惟港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，不少兒童及長者已自然感染達至免疫，接種率低影響不大；除非有新變種，否則免疫屏障足應付取消航班熔斷的風險，但強調要維持檢測。另醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢指，首批190多劑阿斯利康抗體藥將先處方予曾接受幹細胞移植病人，因其免疫力最弱。而疫苗可預防疾病科學委員會昨建議，優先接種群組包括長者、兒童及孕婦等可同時接種新冠和新一季流感疫苗。

 

 

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轉載自: 晴報

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