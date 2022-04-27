確診創新低 惟40萬「老幼」未接種 林鄭料5月下旬再放寬措施

【晴報專訊】疫情再創新低，昨錄得347人確診。特首林鄭月娥指，過去10日疫情未再突破3位數，料5月下旬會推第二階段放寬措施，但暫未決定是否做全民強檢。她指，「一老一幼」接種率仍不理想，兩個群組有約40萬人未打針，籲他們盡快接種，又認為疫苗通行證已是最大誘因，看不到派錢有助谷針。

醫學會促長者及兒童盡快打針，以應對下一波疫情。



本港昨多347確診，12宗屬輸入，3人在抵港第12日驗出陽性，料屬復陽個案。另多7人死亡，第5波累計9,061人離世，病死率維持0.76%。



全民強檢未有定案



林鄭月娥指，連日確診未再突破3位數，多個監察數據亦同步下跌，前日個案較10日前跌逾半，圍封強檢陽性率同步跌7成，加上復活節長假後，病毒即時有效繁殖率維持0.4736，擬在5月下旬展開第2階段社交距離放寬。對於會否重推全民強檢，她指「未是時候」作出決定。因應確診減少，日後會集中使用7間社區隔離設施中的2、3間，其餘會轉為備用。



她續指「一老一幼」接種率仍不理想，約40萬人未打針，坦言要求打齊3針才能用疫苗通飲茶、睇戲已是「最大誘因」，看不到「打針派錢」會有效。醫學會亦促長者及兒童盡快打針，以應對下一波疫情。另外，截至前晚，「到戶接種」有7,900人登記預約，本周四起會在西貢展開服務。



對於疫苗通生效期，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，日均確診數字仍遠超前4波疫情，且食肆需除口罩進食風險仍高，認為短期未可廢除。



倡拆牆鬆綁 讓中醫治新冠



目前亞博館仍有60名患者留醫，內地援港醫療隊副總領隊張忠德指，留醫長者用中藥後效果良好，有臥床氣喘病人服3至5劑藥後便可下床走動，倡本港應拆牆鬆綁讓中醫及早介入新冠治療。



阿斯利康抗體藥方面，醫管局指有190劑已送到公院，首批受惠者為幹細胞移植病人。

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