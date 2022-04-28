21%申領破欠等逾年 有個案拖近11個月 方聯絡補交文件

【晴報專訊】疫情打擊經濟，不少企業倒閉，破欠基金成為打工仔最後保障，惟審計署發現，勞工處由接獲申請至發放款項，去年首6個月有325宗、即21%需時超過1年，較3年前佔比5%激增，有個案遞交申請後，處方相隔10.8個月才聯絡補交文件。



另審計署檢查勞工處逾千次建築地盤的視察行動，發現有19%視察時工程已竣工，現場並無建築工人。

勞工處訂明收到破欠基金申請者的全部文件後，需10周內發款。（資料圖片）



勞工處訂明在收到破欠基金申請者的全部文件後，需於10周內發放款項。審計署審視2018年1月1日至去年6月30日的獲批申請，發現去年首6個月有325宗、佔21%，相隔超過1年才獲發款項，較2018年的83宗、佔5%激增；同期每年獲批申請的平均相隔時間，由2020年的6.5個月，增至去年首6個月的7.7個月。



署方亦翻查2018至2020年獲批的30宗申請，發現處方平均在收到申請後64周才發放款項，部分個案未有及時收集資料。有個案是處方在2018年5月收到申請後，兩度致電涉事僱主惟對方沒出席會面，至2019年3月底始要求申請者補交證明文件，同年6月才發放7,000元款項。



另處方會抽查獲批個案，2018至2020年共選定75宗個案檢查，其中12宗由助理處長負責，但無一宗能在1個月內完成，有5宗相隔5至35個月後仍未進行檢查，最終在去年8月才結案。



1045次地盤視察 19%已竣工無工人



此外，處方在2016年1月至去年5月，接獲3,162宗建築地盤懷疑拒付或過期支付工資的轉介個案，審計署揭發有39%涉及承辦商連續2個或以上工資期過期支付，42%未經處方視察；更有16%涉明顯違規，持續過期支付工資，亦有22%未經處方視察。處方在同期進行1,045次視察，其中19%視察時工程已竣工，現場並無工人。

勞工處在2016年1月至去年5月，共進行1,045次建築地盤視察。



勞工處表示，破欠基金申請的處理時間非處方能控制，或涉清盤等，今年首季會修訂10周內發放款項的目標。