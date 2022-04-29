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29/04/2022

日圓一度失守6算 港人急兌換 日貨紛降價

#日圓 #貶值 #日本貨品
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　　【晴報專訊】港人心儀日本，惟疫下外遊舉步維艱。日圓持續疲弱，昨每美元兌日圓升至130水平，日圓創20年新低，每百日圓兌港元更一度失守6算，跌至0.0598，即時有數以百計準備「返鄉下」的港人到找換店兌日圓預備「旅費」，店外現長龍。

 

有找換店昨日出現長長人龍


　　有代購日貨店已下調部分產品售價約10%；水果店稱原價逾600元的宮崎芒果跌至半價；日本水貨車查詢亦大增；無印良品本月起則調低部分產品售價6至50%。

　　日本央行昨決定維持現行超寬鬆貨幣政策，令日圓進一步下跌。港人「未出發，先興奮」，中環的通利找換店負責人張先生指，近日均有數以百計市民「分注」換日圓，每次約1萬港元。泰安集團外幣找換滙率公司直言，店內日圓已全數賣出，有客人更換300萬日圓，即共約18.9萬港元。牛記找換店負責人蕭先生亦指，過去1周每日有近400人來兌日圓，人均兌換5萬港元。

代購銷量升20%

　　日本品牌無印良品指，本月起已調低20種春夏服飾及生活雜貨售價6至50%不等。代購店JPStation負責人Windson形容，開業8年從未見日圓跌破6算，去年底至今來貨價連運費跌約10%，以一個日牌袋為例，去年底售1,820港元，現售1,630港元，帶動銷量升20%。

 

有商戶指日本水果來貨價跌20至30%


　　九龍城永富食品負責人陳錦輝指，日本水果來貨價平了20至30%，以當造的宮崎芒果為例，以往每個售650元，現只約300至400元。麗華生果負責人Emily指，日本菜類如蘿蔔、南瓜、及食用期短的豆腐及雞蛋，因流轉快來貨價跌10至20%，相應調低售價。

查詢水貨車大增

　　縱橫遊常務董事袁振寧指，旗下網購的日貨來貨價平了15%，運費則升5%，變相便宜約10%，望日本逐步放寬旅客入境措施，每日限額增至10萬個，本港則望暑假放寬檢疫措施，容許居家檢疫，至年底雙方可免檢疫通關。

　　日本仁汽車精品代購店主Adam稱，近月查詢增，生意升10至20%，以近期熱賣鈴木Jimny水貨車為例，以往售約28萬元，現售24萬至25萬元，惟車廠加價及運費升，抵銷部分滙率影響，售價平約5至6%。世運汽車集團主席羅少雄指，近期日本水貨車因滙價變相平10至20%，查詢亦增約20%，以中低價日本電動車最受歡迎。但富利堡集團主席及行政總裁黃毅力則指，日本車供應因車用晶片短缺而減少，現時訂車至少要等7個月至1年，故日圓跌即時效應欠奉。

 

轉載自: 晴報

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