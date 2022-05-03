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03/05/2022

幼園中學今起復課 學校陽性個案恐倍增

#中學 #幼稚園 #復課
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　　【晴報專訊】幼稚園及中學今起加入復課行列。教育局局長楊潤雄指，全港逾2,100學校已恢復面授，疫情雖處低位，但不能掉以輕心。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，因應復課學校及學生增多，揪出陽性個案或倍增。另昨確診進一步回落至283宗，但有泰國旅客返港12日後才確診，自前日放寬非港人入境後，抵港航班今將急增至35班，風險勢增，但中心強調上月至今僅13人逾7日檢疫期發現感染，全屬復陽或本地感染。

楊潤雄促學生 「加把勁」接種

　　昨多283人確診，11宗屬輸入，另多5人病逝，年介74至98歲。全港幼稚園及中學今起分階段復課，楊潤雄指恢復面授學校總數增至逾2,100間，強調疫情低位徘徊，但各界不能掉以輕心，促學生「加把勁」接種疫苗。

 

今日約有1,000間幼稚園及幼兒中心復課（資料圖片）


　　歐家榮指，今有約1,000間幼稚園及幼兒中心、及400間中學復課，按早前復課600間小學、每日35萬名學生及5萬教職員快測，可揪出約10名患者計算，預計幼稚園及中學復課後檢測人數多1倍，每日陽性個案或升到10至20宗，但實際數字難測。

　　香港幼稚園協會幼兒學校校監林雪梅指，學校已派體溫及快測卡予家長作書面呈報，並為每名學生預留20套快測包，因幼兒或「扭計」，已在校外設帳篷，未能返學校前完成快測的家長可到校後才採樣。教聯會副主席兼荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲指，擔心2周後復課的「BB班」難採樣，提醒家長提早起床做檢測，並做每個步驟前向幼兒講解，並已為有需要學童預備快測包，戶外設採樣區，教室亦加裝空氣清新機。

　　銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園總校長孔美琪指，首周將分級上課1至2日，直至第3周才全體回復正常面授，已補貼家長訂購附二維碼追蹤系統的快測劑，但不能回校才做快測。

　　另機管局數據指，今有35航班抵港，較昨26班多逾3成。歐指全球疫情回穩，抵港者檢疫和檢測安排嚴謹，大部分個案在7日檢疫期內發現，而上月至今有13人抵港7日後陽性，當中9人肯定復陽；3人料屬復陽；1名韓國旅客證屬本地感染。昨則有第12日陽性的45歲男，上月19日與3名家人由泰國返港，檢測期內快測及核酸陰性，至上月30日核酸轉陽，無病徵，病毒量中等，可能本地染疫，暫列輸入。

轉載自: 晴報

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