街頭運屍案25歲男涉殺女友 3人被控阻埋葬

【晴報專訊】25歲無業男涉於住所內殺害30歲女友後，於街頭運屍被捕，被控1項謀殺罪。同屋2男1女租客則被控非法處理屍體，3人各被控1項阻止合法埋葬屍體罪。案件昨日提堂，被告還押至6月27日再訊，等候警方進一步調查。

被告吳家聲



被告吳家聲（25歲，無業），被控1項謀殺罪，控罪指，吳於今年4月28日至4月29日之間，在元朗田廈路富安花苑某單位謀殺葉芷清。



女被告庭上哭泣



另外3名被告為蔡志朗（31歲，倉務員）、鄭沛雯（28歲，家庭主婦）及陳穎康（27歲，倉務員），鄭及陳為夫婦關係。各被控1項阻止合法埋葬屍體罪。控罪指，3人於同日同地阻止合法埋葬葉芷清的屍體。



各被告暫時毋須答辯，吳未有作保釋申請，另外3名被告則作保釋申請，遭控方反對。吳、蔡兩人低頭聽取法庭書記宣讀控罪，鄭則在聆訊期間不時低聲哭泣。



還押至6月再訊



裁判官施祖堯應控方申請，將案件押後至6月再訊，以待警方作進一步調查，各被告還押候訊。除吳家聲外，其餘3名被告保留8天保釋覆核權利，押後至5月10日再作保釋申請。