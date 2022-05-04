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04/05/2022

5.19次階段寬防疫 食肆周四率先准8人1枱

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　　【晴報專訊】隨着疫情緩和，特首林鄭月娥宣布，本月19日起實施第2階段放寬措施，重開所有表列處所，如酒吧等，且有3大措施提前在明日生效，包括食肆放寬至每枱8人，可營業至午夜12時，冀市民可三代同堂慶祝母親節。酒樓業界料生意至少升一半，將推8人套餐應市。

西餐廳料有客人 轉往酒樓慶母親節

　　林鄭月娥指，每日確診個案持續下降，至前日跌破300宗，圍封強檢及強檢發現的確診比率亦跌至低於0.2%，港大的即時繁殖率過去2周維持低於1，加上復活節及五一假期後疫情沒反彈，決定本月19日起落實第2階段放寬措施，重開所有表列處所，包括酒吧／酒館、卡拉OK場所等，限每枱4人，營業至淩晨2時，容納量為75%；戲院入座率可增至85%等。

 

飲食業預料是次放寬防疫，以中式酒樓較受惠。


　　她說因應市民訴求，其中3項措施提前在周四實施，如食肆每枱放寬至8人，可營業至午夜12時、重開泳池、沙灘等，及戶外運動毋須戴口罩。

　　但康文署38個公眾泳池在本月12至16日重開；海洋公園水上樂園本月14日重開。限聚令維持4人。

　　富嘉閣行政總廚李文基指，放寬至每枱8人意味毋須分枱，至少可多一半生意，母親節首輪晚市訂枱已爆滿，料會帶動第2輪生意；旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠直言「開心」，昨已接逾10個訂座電話，料生意至少升2成。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍認為，最開心應是媽媽們，相信中式酒樓較受惠，料周末及假期晚市可做2輪半生意。

　　不過，凡高廚房負責人Duncan說，西餐客人多為小家庭，放寬後料部分客人或會轉至酒樓吃飯，母親節訂座暫滿50%，周末生意較受惠，「上周末晚市都滿座」。

 

 

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轉載自: 晴報

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