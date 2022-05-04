警破53騙案涉款半億 拘58人涉詐騙洗黑錢等

【晴報專訊】近年警方新界南總區錄得的科技罪案趨升，從2017年的934宗升至去年3,410宗，升幅達265%。總區在上月25日至本月1日進行打擊科技罪案行動，合共拘捕58人，涉及以欺騙手段取得財產、非法禁錮、串謀詐騙及洗黑錢等罪，共涉53宗騙案，總損失達5,100萬元。

警方檢獲證物包括電話、銀行卡、八達通及現金等。（警方提供）



警方指大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，提醒市民應保護好個人資料。



行動期間警方共搜出14張銀行卡和31部手機，其中2名被捕男子分別被控「以欺騙手段取得財產」罪及「串謀欺詐」罪，分別將於本周五及本月26日在沙田裁判法院提堂，其餘被捕人士已獲准保釋，本月下旬須向警方報到。



「網上情緣」 女子失千萬



總區重案組總督察陳家瑩透露，行動期間偵破了一宗「網上情緣」投資騙案，女受害人與網上一名男子成為情侶後，有人向她推銷聲稱可獲高回報的投資計劃，着她將錢轉到不同銀行戶口，令她損失達1,000萬港元。



署理總督察周文軒稱，另一名被捕無業男子則涉於3至4月期間，在網購平台假扮買家，先後接洽11名19至44歲、冀放售電子產品的受害人，聲稱會以較高價購買貨品，雙方見面時則展示偽造的電子付款紀錄截圖，事主發現並未收到款項時，騙徒已取貨離開，估計疑犯共騙去受害人共逾7萬元。



總督察周子軒提到，不少被捕人為傀儡戶口持有人，多數是誤墮犯罪集團在網上聲稱可「搵快錢」的廣告或利誘，而為犯罪集團開設戶口。他提醒市民應保護好個人資料，勿輕易向陌生人提供個人資料，「不知道戶口被用作洗黑錢，不是有效的辯護理由」。

警方新界南總區上月25日至本月1日，進行打擊科技罪案行動。（警方提供）