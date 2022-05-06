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06/05/2022

寬防疫食客「加人加枱」 母親節訂座9成滿

#母親節 #食肆
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　　【晴報專訊】周日就是母親節，適逢第5波疫情後「解禁」，食肆放寬至8人一枱，餐飲業界形容放寬如「震撼彈」，訂枱即爆升，有家庭「加枱加人」慶祝；有酒樓推每圍3,000元起套餐，亦有自助餐人均約600元。業界坦言，即使今年普遍因食材貴而加價5至10%，但中西式食肆訂座已滿逾90%，慶祝氣氛濃厚。

 

食肆昨日起獲放寬至8人一枱


　　8度海逸酒店本周六、日的自助晚餐，均有9折優惠，成人折後約556元，且每人可獲免費「蠔皇鮑魚鵝掌伴翡翠」1份。發言人指，早於上月底訂座已近爆滿，由於運輸及食材價格升，售價有輕微調升。

個別餐廳已爆滿

　　美麗華集團旗下酒店及餐飲亦推多款母親節套餐，如中環國金軒粵菜套餐，每位1,080元起，發言人稱母親節檔期的餐廳訂座率表現理想，個別餐廳已爆滿。

　　詠藜園四川擔擔麵東主楊太形容，政府放寬社交距離措施猶如「震撼彈」，消息一出同日預訂即爆升，訂座率已達7成。她指不少家庭原僅4至6人聚會，現改為8至10多人。但因成本上漲，又不敢加價下，食材分量惟有輕微「縮水」。

　　聯邦酒樓董事總經理譚兆成說，目前預訂已滿近70%，相信可做滿一輪晚市，有客加人加枱至近20人慶祝，但酒樓即使成本上漲近10%亦未敢加價，每圍8人套餐約3,000至4,000元。

加價10%無損生意

 

黃家和


　　餐飲聯業協會會長黃家和指，因食材成本升近20%，普遍食肆加價5至10%，但無論酒樓或自助餐的母親節訂座仍滿逾90%，慶祝氣氛濃厚。

 

轉載自: 晴報

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