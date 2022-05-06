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06/05/2022

倫敦金詐騙集團6骨幹洗錢近4億元 末期癌患者失50萬醫療費

#騙案 #倫敦金
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　　【晴報專訊】騙案層出不窮，警方數字顯示，今年首季本港有14,779宗罪案，當中5,378宗屬騙案，佔其中4成，較去年同期增近3成。

　　警方昨透露，經過多年調查和徵詢律政司意見後，正式控告2017年起搗破倫敦金詐騙集團的6名骨幹成員，包括2名主腦，他們涉於2015年至2017年間詐騙215名受害人，以及洗黑錢共3.97億元，更有末期癌症病人被騙走50多萬元醫療費，6人昨日提堂，將於下月13日提訊。

 

6名被告昨日提堂，集團主腦劉志堅和吳曉輝被拒保釋。（資料圖片）


　　6名被告分別為38歲公司男董事劉志堅、31歲公司男董事吳曉輝、36歲男文員吳靖濂、26歲無業女子梁詩琦、24歲梁穎詩及27歲女文員余碧津，他們被控於2017年8月至2018年11月期間，進行多項詐騙活動和洗黑錢，共涉近3.97億元。案件押後至下月13日以交付高院原訟庭，作為集團主腦的劉志堅和吳曉輝被拒保釋。

警商罪科拘66男女

　　警方商業罪案調查科警司葉永林指，商罪科在2018至2019年間拘捕了涉案44男22女，年齡介乎18至67歲，他們涉嫌在2015至2017年間，詐騙215名受害人、騙取共約1.1億港元。葉形容騙徒手法「萬變不離其宗」，最常見是在社交平台以俊男美女、炫耀奢華生活的形象示人，吹噓自己是投資專家，並向他人推銷「低風險高回報」投資產品，要求投資者將錢過戶，或用作買虛擬貨幣並投放至不同電子錢包。

 

警方指，商罪科在2018至2019年間拘捕了涉案44男22女。（警方提供）


　　訛騙組高級督察何進遠透露，一名35歲末期癌症女病人前年在網上認識聲稱投資倫敦金的經紀後，對方游說她將用作醫病的儲蓄用來投資，聲稱賺到錢後可找更好的醫生和藥物，事主不虞有詐交出共50萬元，在騙徒不知所終後才揭發；亦有中學男教師在網上認識具投資倫敦金經驗的女經紀，有人稱可不收佣金助他賺錢，事主將30萬轉帳予對方作投資，一周後即「輸清」。

　　葉永林指，很多受害人不認識投資產品，籲市民投資前先了解產品特性，並經有信譽的銀行或機構投資，勿輕信網媒、交友網站等訊息。

 

轉載自: 晴報

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