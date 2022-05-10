李家超連踩7場 晤林鄭訪4中央駐港機構 傳譚志源任政務司長

【晴報專訊】周日當選為第6任行政長官的李家超，昨連踩7場馬不停蹄，先與特首林鄭月娥會面，林鄭強調會做好交接，並談到政府架構重組。李之後拜訪立法及司法機構，以至4個中央駐港機構。對是否到中聯辦「謝票」，他強調當選靠個人努力；另傳輔助李家超參選的譚志源將任政務司司長，競選辦主任譚耀宗指，行政立法關係改善下，相信會有人自動請纓入閣。

李家超昨午先後拜訪4個中央駐港機構（候任行政長官辦公室圖片）



李家超昨先後訪問行政、立法及司法機關之首。兩屆政府只有7星期時間交接，昨晨李家超與林鄭月娥討論架構重組時，指感覺方案已詳細分析和計劃，林鄭亦有就某些細節提意見，他稱會作考慮及決定，期間又7度感謝林鄭娥。林鄭則強調，會為李家超提供一切所需協助，包括以最快時間完成重組相關程序。

林鄭月娥（左）強調，會為李家超（右）提供一切所需協助。



李之後拜訪終院首席法官張舉能及立法會主席梁君彥，梁君彥會後稱，重組建議只待候任特首拍板決定，完成撥款及修例等工作應無難度，不擔心未能趕及7月前完成。



另晤終院張舉能 立會主席梁君彥



李家超下午拜訪中聯辦、國安公署、外派部駐港特派員公署及解放軍，中聯辦主任駱惠寧在門口迎接，稱他高票當選體現民意。被問到是否到中聯辦「謝票」，李家超稱自己與團隊競選期間先後與多個界別見面及爭取支持，當選是靠個人努力。翻查資料，現屆特首林鄭當選後到第3天才拜訪，當時被傳考慮外界觀感。



李家超組班人選備受關注，譚耀宗昨稱，不清楚組班進度，但相信李家超心中有數，政府架構重組後，需尋覓3司15局官員，惟目前行政立法關係改善，不再「吵吵鬧鬧」，相信有人會自動請纓入閣，又指如政府需要，民建聯願提供人才。



近期有傳民建聯立法會議員葛珮帆或加入創科局，葛前日稱未聽聞。新民黨主席葉劉淑儀稱不評論傳聞，但聽聞對方「好想入政府」，指不知現屆官員有誰會留任，但看好環境局局長黃錦星，指對方有專業知識，做事無爭議，又指勞福局副局長何啟明雖被評「不熟書」，但只因非公務員出身，需時熟習。



鄧炳強曾國衞 同為司長熱門人選



有指政制及內地事務局局長曾國衞或成政務司司長，但亦有指該局前局長、李家超競選辦副主任譚志源將再入熱廚房，出任行會成員或司長，保安局局長鄧炳強亦同樣成司長熱門人選；而財政司司長陳茂波前日祝賀李當選時，提到「讓我們一起同心合力」，惹人揣測是否留任。



李家超母校九龍華仁書院，有校友接受傳媒訪問時指李昔日為「少女殺手」，又有師長稱他「一定交齊功課」。當年同窗、現為資深環球投資顧問的黎永良笑言，是否「少女殺手」不得而知，但他當年有份創立天文學會，已看到其領導才能。



比李家超大一屆的「師兄」建築師學會前會長林雲峯指，當年不少同學出身基層，靠實力考入九華，而李當年任班長，意味能力更受同學或老師認可，直言九華校風開放，師兄弟亦有不同政治立場，對受母校教育薰陶的李有信心。



中方批歐盟 詆毀抹黑特區選舉



歐盟前日批評，特首選舉違背民主原則及政治多元，集團外長及歐盟高級代表昨再發聯合聲明指選舉由提名到任命都與普選背道而馳，削弱港人獲合法代表的能力。中國駐歐盟使團發言人批評，歐方公然詆毀抹黑特區選舉，強烈不滿及堅決反對。外交部發言人稱中國人民早已把歐方「民主雙標」看得真切，指干預把戲也已經行不通。



內地官媒《環球時報》昨稱，愛國者治港必讓西方敵對勢力及其代理人絕望，但香港就有希望。其他海外傳媒亦有報道，《紐約時報》形容李家超施政不會遇多少阻力，但香港金融中心地位已受威脅。日本NHK相信李家超或獲得更大權力，致民主活動及媒體再度收緊。新加坡《海峽時報》則指，李的真正考驗在於要團結撕裂的社會。