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10/05/2022

元朗火鍋群組增至12人 廚師陽性或社區感染 專家倡停業1周餐飲界反對

#餐廳熔斷機制 #肺炎疫情 #餐飲業 #元朗牡丹金閣 #停業
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　　【晴報專訊】元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋群組患者增至12人，1名廚師快測陽性。衞生防護中心指，廚師已打3針，本周日喉痛轉陽，因他上周四後已無上班，故有機會在社區感染；目前48名員工尚有3人未有檢測結果，不排除續有個案。

 

元朗牡丹金閣尚品火鍋的1名廚師快測陽性，於上周四（5日）最後上班。（資料圖片）


　　對火鍋店毋須停業，中心指店內環境陽本全屬陰性，故只要求大清洗。惟專家倡應停業最少1周，且考慮日後除口罩的處所需持快測陰性才能進出；惟餐飲業界反對設「餐廳熔斷機制」。

　　昨多233人確診再創新低，惟火鍋群組再多1名廚師快測呈陽。傳染病處主任張竹君指，廚師已打3針，上周四（5日）最後上班，前2日仍有做快測，一直陰性，直至周日（8日）才有喉嚨痛，快測轉陽。因他與群組其他患者爆發日有一定距離，仍待病毒基因分析確認是否同源，不排除他在社區感染。

　　至於在上周日（1日）與患者同時段光顧的192名食客，有138人核酸陰性，其餘未做檢測或未有結果；而48名員工中，44人已證陰性，3人仍待檢測結果，不排除再有新個案。

料短距離空氣傳播 僅要求大清洗

　　對該店未需停業，張指染疫食客集中上周日早上光顧，且店內環境樣本陰性，暫找不到環境因素導致傳播；且染疫食客均坐在中央位置，相信屬短距離空氣傳播，只要求食肆大清洗。她補充，決定食肆是否停業，要按店內是否有真正傳播、感染人數、座位距離等作判斷；一般而言要求確診者的同住者，或曾在傳染期一同用膳人士接受隔離。

　　張指，在社區個案已全數追蹤，由確診前2日起計算，檢視其上載的「安心出行」紀錄中有無食肆等高危場所，及有否與其他個案重疊等；工作地點若有3名或以上員工染疫，亦會了解是否現爆發。

反對停業 餐飲界：已用「安心出行」

　　醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷料，本港每日確診將維持在百多至200宗，惟食客若只打2針，隱形患者仍可能播毒，倡在當局考慮需「除口罩」處所，要持快測陰性證明才可出入。曾指，爆疫火鍋店最少應停業1周，找出有無更多客人染疫，倘無新個案才再復業。

 

香港餐飲聯業協會會長黃家和（資料圖片）


　　香港餐飲聯業協會會長黃家和反駁，食肆已用「安心出行」，且全港接種率高，不應再設「食肆熔斷機制」，除非已有大規模社區爆發或新變種，否則毋須「一刀切」要求停業。

　　稻苗學會主席徐汶緯指，法例已要求食肆員工3日一快測，且社區仍有傳播，進行個案追蹤必找到食客曾光顧同一食肆；而要求食客快測，不論店家和市民均有執行困難，「市民一日3餐會去不同食肆，是否每次快測？還是1日1次？店方又如何證明快測在當日完成？」張竹君回應指，食肆已實行「安心出行」及疫苗通行證，暫時是較適合安排。

 

 

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轉載自: 晴報

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