會展站出土炸彈成打卡點 鐵路迷擬通宵露宿候通車

【晴報專訊】東鐵線過海段周日（15日）通車，唯一新設的會展站昨舉行開放日供市民參觀，全日有約4,000人到場。車站內展示的戰時炸彈彈殼成為市民「打卡」熱點，更有鐵路迷打算通宵露宿等頭班車開出。惟有市民擔心東鐵綫列車全轉為9卡車後，過海段通車後車廂會很擠迫。

會展站昨舉行開放日，全日有約4,000名市民入場參觀。



港鐵指，過海段已進入最後準備階段，通車後有需要會在繁忙時段加開俗稱「子彈車」的特別短途班次疏導乘客。



會展站昨舉行開放日，排首位入場的何太帶着一對子女到場參觀。她指以往都是乘隧巴過海，以後過海更方便。



本身為鐵路迷的港鐵車站助理劉先生昨也參觀會展站，指對東鐵綫過海段提早通車感興奮，又覺得新站很靚，還特意選擇通車日當天休息，更會於前一晚放工後，直接到會展站外通宵等候至清晨5時乘搭頭班車，笑言盼港鐵車務總監李家潤當日可唱首生日歌慶祝通車。



「火車未到站」專頁創辦人紀俊安稱，近年港鐵車站裏的站名都有呈現書法字樣，站內設計以馬賽克為主，而會展站的設計偏藍色，有海邊的元素，對設計感滿意。

市民對站內展示的二戰時期炸彈彈殼最感興趣



市民林先生認為，東鐵綫有逾百年歷史，會展站以「歷史牆」向乘客展示東鐵故事，設計不錯，戰時炸彈彈殼更是個很好的「打卡位」。但他擔心東鐵線全線由12卡車變為9卡車，乘載量下降，日後搭東鐵或會很擠迫，需多等兩班車。他又指，雖然港鐵表示東鐵線繁忙時段會維持每2.7分鐘一班車，但現未知非繁忙時段要多久一班，如每6至7分鐘才一班，擔心9卡車未必能應付新增客流量。



繁忙時段或加派特別短途班次



港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，東鐵線過海段已進入最後準備階段，而東鐵線現已全面使用新訊號系統和列車，目前運作暢順。就9卡車的乘載力問題，他指過海段通車後會有新時間表，由現時約每3分鐘一班車，加密至每2.7分鐘一班，如有需要會在繁忙時段加派特別短途班次在特定車站接載乘客，加上會在粉嶺站和太和站進行分流措施，相信能配合乘客量轉變。他又透露，通車後會觀察乘客出行模式的轉變，在有實際需要情況下再提升服務。