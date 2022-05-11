火鍋店再增8確診 衞生防護中心︰停業作用不大

【晴報專訊】元朗火鍋店群組多8名食客染疫，累計20人確診。衞生防護中心指，新染疫者大多年屆64至89歲，有4歲小童與家人同行後中招。190名同時段食客有6人未找到，原因與電話不通有關。

元朗火鍋店累計20人確診，當中包括隨家人同行的小童。（資料圖片）



中心認為火鍋店群組對整體疫情影響不大，染疫食客全數有打針，病徵輕微，引證疫苗通作用；而食客集中上周日早茶時段光顧，距今已逾10日，停業作用不大。



另外，昨多273人確診，27宗屬輸入，有22歲印傭在家暈倒始揭染疫，另有從英國抵港1歲嬰兒確診，均屬復陽。學校多31名學生及3名教職員確診，涉32間學校。社署分階段檢測發現，15間院舍有20至30名長者陽性，正待核酸覆檢是否復陽。



林鄭︰開關需否「零感染」待議



對本港何時通關，特首林鄭月娥指第5波前與內地通關先決條件是「本地零感染」，如今再商開關，要先了解這是否仍是必要條件。至於會否提早放寬第3階段社交距離措施，她指傾向「在1個更寬鬆環境慶祝香港回歸25周年」，惟要下周四第2階段放寬「安全着陸」後才可公布。