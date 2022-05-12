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12/05/2022

疫下家庭「困獸鬥」 虐兒案年增3成 首季7宗兇殺5宗涉親屬暴力

#虐童 #留家抗疫 #家庭暴力
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　　【晴報專訊】疫情下學校停課，市民留家抗疫，家庭成員間「困獸鬥」，虐兒、家庭暴力等罪案趨嚴重。警方公布最新罪案數字，今年首季錄得13,866宗罪案，較去年同期跌6.2%，惟虐兒案增近3成。社署去年共接獲1,367宗新呈報虐兒個案，較前年增45%，今年首季則錄得379宗，比去年同期增36%。

 

疫下兒童長留在家，家長照顧壓力大增，更易發生打罵等虐兒情況。


　　而今年首季錄7宗兇殺案，其中5宗亦涉及家庭或親屬間的暴力。

　　警方表示，去年本港暴力罪案減至1,840宗，跌幅約1成。但今年首季已錄得7宗兇殺案，除較去年同期增3宗，升幅75%，其中5宗涉及家庭或親屬間的暴力。虐兒案件則共有245宗，增加29%，涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行的案件，分別增43%及17%。

社署接虐兒呈報也增 家長施虐多

　　社署亦透露，今年首3月共錄得379宗虐兒個案，較去年同期的279宗增35.8%，當中身體傷害佔近半的170宗，性侵犯的則有125宗。社署稱，去年呈報的新虐兒個案共1,367宗，比前年增約45.4%，當中身體傷害或虐待佔逾4成，性侵犯佔約三分一，疏忽照顧佔2成；12至14歲受害兒童佔整體約四分一，0至2歲亦佔近14%。

　　施虐者身份方面，家長佔達59.9%，同學或朋友、陌生人分別佔約1成，而去年約65.7%虐兒事件的風險因素相信與施虐者有關，當中約一半源於施虐者缺乏育兒技巧。

　　香港基督教女青年會服務總監（幼兒教育、兒童及家庭服務）伍偉湛相信，疫情與數字增長有一定關係，因兒童長留在家，致家長要長時間照顧，壓力大增，易生打罵或獨留兒童在家等情況。他指，家長在有需要時應主動聯絡親友或鄰居求助，包括協助照顧子女，也要想辦法宣洩自己的情緒及壓力，必要時應暫時離開現場，免讓情緒升級。

　　社署指如照顧兒童時遇困難，可聯絡地區相關服務中心、或致電社署2343 2255求助。

詐騙案裸聊勒索 亦上升

　　另疫下詐騙案亦增，首季錄5,378宗詐騙案，較去年多29%，當中逾7成為網上騙案，涉網購、求職、投資和電話騙案，升幅介乎28%至逾3倍不等；而援交騙案和網上情緣騙案雖較去年少12.6%和2%，但涉款均升逾3成，分別達1,430萬元及1.8億元；首季亦有432宗勒索案，增長28.6%，單是裸聊勒索已增加104宗至348宗。

 

警方今年首季錄得逾1.3萬宗罪案，較去年同期微跌。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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